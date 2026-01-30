Lavori A19 Palermo-Catania: chiusure e nuova pavimentazione Tangenziale Catania

Interventi di rifacimento del manto stradale tra Catania e Motta Sant’Anastasia con tecniche innovative per velocizzare i tempi.

Hanno preso il via le operazioni di manutenzione della pavimentazione stradale lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, concentrate specificamente nel segmento compreso tra l’innesto della Tangenziale di Catania e lo svincolo di Motta Sant’Anastasia. L’attività di cantiere, in questa fase, interessa esclusivamente la corsia di marcia. Questo passaggio è propedeutico alla successiva chiusura della corsia di sorpasso, necessaria per procedere con il posizionamento delle nuove barriere di sicurezza NDBA.

Per ottimizzare i tempi di esecuzione e ridurre l’impatto sul traffico veicolare, i tecnici hanno optato per l’impiego della tecnologia del riciclaggio a freddo in sito. Questo metodo permette di rigenerare lo strato di base della carreggiata operando a profondità contenute. Il vantaggio principale risiede nell’ottenimento di una maggiore capacità portante dell’intera struttura stradale, evitando al contempo la necessità di spostare o rimuovere i sottoservizi esistenti, garantendo così una maggiore stabilità e rapidità d’intervento.