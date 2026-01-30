Candelora d’oro Catania 2026: premiato Giovanni Cultrera sovrintendente Bellini

Il prestigioso riconoscimento catanese sarà consegnato domenica a Giovanni Cultrera per i meriti artistici e culturali.

Domenica pomeriggio, alle ore 18:30, il Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti ospiterà la cerimonia di consegna della ventinovesima “Candelora d’oro”. Quest’anno, la massima onorificenza cittadina legata ai festeggiamenti di Sant’Agata sarà conferita a Giovanni Cultrera di Montesano, musicista di fama internazionale e attuale sovrintendente del Teatro Massimo Bellini.

Il sindaco Enrico Trantino ha motivato la scelta sottolineando il percorso di eccellenza intrapreso da Cultrera, capace di coniugare qualità artistica e visione organizzativa. Secondo l’amministrazione, il suo operato ha rafforzato il ruolo di Catania nei circuiti internazionali, investendo sulle nuove generazioni e promuovendo il patrimonio culturale della città con competenza e rispetto delle istituzioni.

Giovanni Cultrera vanta un curriculum di alto profilo: pianista, docente e laureato in Giurisprudenza, è stato insignito nel 2022 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito dal Presidente della Repubblica. Il premio, istituito nel 1998, continua così la sua tradizione nel celebrare le personalità che danno lustro alla comunità catanese nei campi dell’arte e della società.