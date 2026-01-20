Evasione dai domiciliari a Misterbianco: 60enne sorpreso su una barca in strada

Redazione 20 Gennaio 2026 - 12:48

I Carabinieri della Tenenza locale lo hanno bloccato mentre era intento a “fare le pulizie” fuori dalla propria abitazione.

Curioso episodio a Misterbianco, dove i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un uomo di 60 anni con l’accusa di evasione. L’uomo, che si trovava già sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai militari al di fuori del perimetro consentito dalla legge.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale di Catania per verificare il rispetto delle misure restrittive da parte dei soggetti sottoposti all’Autorità Giudiziaria. Durante uno di questi monitoraggi mirati, la pattuglia ha raggiunto l’abitazione del 60enne, notando immediatamente la sua presenza sulla pubblica via. Nello specifico, l’uomo era salito a bordo di una barca in disuso parcheggiata proprio davanti casa.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari, l’uomo ha tentato di giustificarsi affermando di essere uscito per effettuare delle pulizie sull’imbarcazione. Una motivazione che non è bastata a evitargli le manette: l’allontanamento è stato ritenuto ingiustificato e l’arresto è scattato immediatamente. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato il provvedimento, disponendo il ripristino della misura dei domiciliari.

Disclaimer: L’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.

