Dune26: aperte le iscrizioni per il tour motociclistico in Tunisia

Un viaggio on the road di nove giorni nel cuore del Nord Africa, dove la passione per le due ruote incontra la magia del deserto e la sicurezza di un’organizzazione impeccabile.

C’è un momento preciso in cui il viaggio smette di essere uno spostamento e diventa un’esperienza scolpita nella memoria. Per chi ama le due ruote, quel momento coincide spesso con lo sbarco al porto di Tunisi, quando le ruote toccano l’asfalto africano e l’aria cambia improvvisamente sapore. È con questo spirito che si presenta “Dune26 – The real Tunisian ride experience”, l’evento in programma dal 25 aprile al 3 maggio 2026, che promette di non essere il solito tour turistico, ma una vera e propria immersione nell’anima del Maghreb.

In rete, tra i forum di appassionati e i racconti di chi ha già vissuto esperienze simili, il nome che circola con insistenza come garanzia di autenticità è quello della guida che accomagna il gruppo. Pare sia lui l’anima pulsante della guida locale, colui che non si limita a indicare la strada, ma che interpreta il deserto. Non è solo un apripista: è il custode di rotte che sfuggono ai navigatori satellitari, capace di leggere il vento e di capire quando la sabbia è pronta ad accogliere i tasselli degli pneumatici o quando è meglio aggirarla.

L’itinerario, studiato per sfruttare al meglio il ponte di primavera, è un crescendo di emozioni paesaggistiche. Si parte dalle coste mediterranee, dove il blu del mare si confonde con quello del cielo, per addentrarsi progressivamente verso l’interno. È qui che il paesaggio muta radicalmente: gli uliveti lasciano spazio alla terra rossa e rocciosa, preludio al grande vuoto dorato del Sahara. I motociclisti che aderiranno alla “spedizione” Dune26 si troveranno a guidare in uno scenario da film, attraversando probabilmente le location che hanno fatto da sfondo a pellicole leggendarie come Star Wars, tra le case troglodite di Matmata e le oasi di montagna.

Ma l’avventura, per essere goduta appieno, richiede serenità mentale. Qui entra in gioco la “Formula all inclusive” che distingue Dune26 da molte altre proposte. Chi va in moto lo sa: il bagaglio è un nemico, un peso che altera l’equilibrio e stanca la guida. L’organizzazione ha risolto il problema alla radice con il servizio di trasporto bagagli su mezzo di supporto. Il pilota deve pensare solo a guidare, libero da zavorre, con la consapevolezza di avere le spalle coperte. E non si tratta solo di valigie: l’assistenza tecnica al seguito è il vero angelo custode della carovana. Una foratura, un guasto meccanico o un semplice controllo alla catena a fine giornata non sono più un incubo logistico, ma un inconveniente gestito da professionisti mentre ci si rilassa in hotel.

Le serate sono l’altro volto del viaggio. Dopo chilometri di curve e rettilinei infiniti, il gruppo si ritrova negli hotel selezionati. È il momento della condivisione, davanti a piatti di couscous fumante e tè alla menta, dove si raccontano le pieghe della giornata e si ascoltano i consigli della guida per la tappa successiva. La barriera linguistica non esiste: la guida parla italiano, facilitando non solo la logistica, ma anche l’interazione con la cultura locale, trasformando ogni sosta in un’occasione di scoperta.

L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca. Il periodo scelto, tra fine aprile e inizio maggio, offre le condizioni climatiche ideali: né il freddo pungente delle notti invernali, né il caldo torrido dell’estate sahariana. È il tempo perfetto per affrontare le dune, per chi ha esperienza di off-road, o per godersi le lingue d’asfalto che tagliano i laghi salati come il Chott el Jerid, dove l’orizzonte sembra liquefarsi per il calore.

Per chi cerca un’evasione dalla routine, Dune26 offre un pacchetto “chiavi in mano”: nave, vitto, alloggio e sicurezza. Resta solo da girare la chiave nel quadro e partire. Le iscrizioni sono aperte e, considerando il tam-tam positivo che si sta generando intorno all’evento e alla figura della guida, i posti potrebbero esaurirsi rapidamente.

Un’occasione perfetta per vivere il “real Tunisian ride experience” in totale sicurezza. I posti si riempiono in fretta! Per info e prenotazioni: 338 7560292 – 348 5452338