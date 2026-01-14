Controlli a San Cristoforo: multe e rimozioni contro l’abusivismo commerciale

Blitz congiunto contro le occupazioni abusive e la vendita irregolare: oltre 10mila euro di sanzioni nel quartiere San Cristoforo a Catania.

Stretta sul fenomeno dell’abusivismo commerciale e tolleranza zero per chi occupa in modo indiscriminato il suolo pubblico, impedendone la libera fruizione da parte dei cittadini. È questo l’obiettivo della nuova attività di controllo che, nei giorni scorsi, ha interessato il quartiere San Cristoforo, con un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Catania.

Il pattugliamento del territorio, condotto lungo via Plebiscito e via della Concordia, ha portato all’individuazione di diversi casi di occupazione abusiva del suolo pubblico e di vendita senza autorizzazioni. Le verifiche, eseguite dagli agenti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, insieme ai vigili urbani, hanno portato all’elevazione di sanzioni per un importo complessivo di oltre 10.000 euro.

In via Plebiscito, un commerciante aveva installato, senza alcun titolo, un sistema di sollevamento merci e grandi monitor pubblicitari, pericolosi per la sicurezza dei passanti. Per la rimozione delle strutture abusive è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e successivamente di una squadra di operai comunali, che ha provveduto alla demolizione e al recupero in sicurezza dei materiali. Le decine di confezioni d’acqua sequestrate sono state poi donate in beneficenza.

In via della Concordia, all’incrocio con via Adamo, gli agenti hanno scoperto un’altra imponente struttura abusiva che occupava l’intero marciapiede. Al suo interno erano presenti prodotti ortofrutticoli e alimenti cucinati venduti senza alcuna garanzia igienico-sanitaria. Le indagini sono in corso per individuare il responsabile, mentre i beni deperibili, dopo le verifiche di rito, sono stati donati ad enti caritatevoli.

Anche in questo caso, i Vigili del Fuoco hanno dovuto effettuare un complesso lavoro di rimozione con l’ausilio di un camion dotato di braccio meccanico per liberare definitivamente il marciapiede. L’intervento fa parte di un più ampio piano di azione per la restituzione degli spazi pubblici ai cittadini e per il ripristino delle condizioni di legalità nel quartiere San Cristoforo e in altre zone della città, grazie anche alla collaborazione dei cittadini nelle segnalazioni di abusi.

Disclaimer: Le informazioni provengono da comunicati ufficiali delle autorità di pubblica sicurezza. Gli indagati si considerano innocenti fino a sentenza definitiva. È garantito il diritto di replica agli interessati.