Catania spaccio droga: arrestati due fratelli con marijuana e contanti nel centro storico

Operazione antidroga della Squadra Mobile nel cuore di Catania: due fratelli finiscono ai domiciliari per detenzione di stupefacenti.

La lotta al narcotraffico urbano segna un nuovo punto a favore della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile hanno condotto un’operazione mirata nel centro storico etneo, culminata con l’arresto di due uomini di 33 e 24 anni. L’azione è scattata nell’ambito dei consueti servizi di contrasto allo spaccio predisposti dalla Questura.

L’intervento dei Falchi ha preso il via presso un’abitazione sospetta. Nonostante i ripetuti tentativi dei poliziotti di farsi aprire, gli occupanti hanno mantenuto il silenzio, spingendo gli agenti a organizzare un appostamento strategico all’esterno dell’edificio. La mossa si è rivelata vincente quando, poco dopo, uno dei sospettati è uscito in fretta e furia dallo stabile stringendo tra le mani una busta di cartone.

Una volta fermato e identificato, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 90 grammi di marijuana sigillata in confezioni sottovuoto e di un bilancino di precisione. Il controllo è proseguito nelle tasche del giovane, dove erano nascosti 180 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 90 grammi della medesima sostanza e 4 grammi di hashish, oltre a tutto l’occorrente per la ripartizione in dosi.

L’ispezione ha coinvolto anche il fratello convivente, trovato in possesso di una somma rilevante: oltre 1.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Entrambi i soggetti sono stati tratti in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.

Disclaimer: Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.