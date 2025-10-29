Catania, Fiera dei Morti dal 31 ottobre al 9 novembre al parcheggio Fontanarossa

Da venerdì 31 ottobre a domenica 9 novembre torna la Fiera dei Morti, il tradizionale appuntamento catanese legato alla commemorazione dei Defunti e alla solennità di Ognissanti, che quest’anno si svolgerà nell’area del parcheggio scambiatore Fontanarossa gestito da Amts.

L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 31 ottobre alle ore 10 alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario autunnale cittadino, punto d’incontro tra tradizione popolare, artigianato e gastronomia locale.

Saranno circa 150 gli stand allestiti nell’area espositiva e commerciale, con un’ampia zona food e spazi dedicati all’intrattenimento per i più piccoli. La fiera sarà aperta ogni giorno con i seguenti orari: dalle 9 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi, e dalle 9 alle 22.30 nei giorni feriali.

L’edizione 2025 si propone di confermare la vocazione popolare dell’iniziativa, con particolare attenzione all’offerta gastronomica e ai prodotti tipici della tradizione siciliana, oltre a un programma di intrattenimento per famiglie e bambini che accompagnerà i visitatori per tutta la durata dell’evento.

