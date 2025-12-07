Catania, anziano colto da malore mentre pranza: poliziotti gli salvano la vita

Un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di salvare la vita a un uomo di 81 anni colto da un improvviso malore mentre pranzava all’esterno di un ristorante del centro di Catania.

Attimi di grande apprensione ieri in via Santa Maria di Betlem, dove un anziano di 81 anni si è accasciato sul tavolino mentre stava consumando il pranzo all’aperto. A notare la scena sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di pattugliamento nella zona.

I poliziotti hanno immediatamente arrestato il veicolo e si sono avvicinati all’uomo, che non rispondeva a nessuno stimolo. Compresa la gravità della situazione, gli agenti hanno allertato la Sala Operativa della Questura per far intervenire il personale sanitario del 118 e, allo stesso tempo, hanno avviato le prime procedure di soccorso per mettere in sicurezza l’anziano, anche grazie alla collaborazione del personale del ristorante.

Seguendo le indicazioni telefoniche degli operatori sanitari, i poliziotti hanno adagiato l’81enne a terra in posizione antishock e avviato le manovre di primo intervento per favorire la ripresa delle funzioni vitali. Dopo momenti di forte tensione, l’uomo ha iniziato nuovamente a respirare, reagendo alle sollecitazioni verbali degli agenti.

L’anziano è stato quindi sistemato nella posizione laterale di sicurezza e costantemente monitorato fino all’arrivo dell’ambulanza, che lo ha trasferito in ospedale per gli accertamenti clinici necessari.

L’intervento rapido e coordinato degli agenti della Questura di Catania si è rivelato decisivo: grazie alla prontezza e alla professionalità dimostrata sul posto, la vita dell’uomo è stata salvata.