Ambulanti abusivi in piazza Montessori, scattano sanzioni e sequestri

Carabinieri e Polizia Municipale in azione contro l’abusivismo commerciale: sanzionati due venditori ambulanti e sequestrati oltre 50 chili di prodotti ortofrutticoli.

Prosegue l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale nel capoluogo etneo. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Piazza Dante, con il supporto della Polizia Municipale, hanno effettuato mirati controlli in piazza Montessori, nell’ambito delle azioni volte a tutelare il decoro urbano, la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme che regolano il commercio su area pubblica.

Nel corso dell’operazione sono stati sanzionati due venditori ambulanti di ortofrutta, entrambi residenti a Catania. Il primo, un uomo di 49 anni, è risultato responsabile di occupazione abusiva di suolo pubblico, vendita in orario non consentito e mancanza dei requisiti morali e professionali necessari per l’esercizio dell’attività commerciale.

Il secondo ambulante, di 47 anni, è stato invece sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico e per assenza dell’autorizzazione alla vendita. Le irregolarità accertate rientrano tra quelle che incidono negativamente sulla collettività, alterando le regole della concorrenza e mettendo a rischio la tutela dei consumatori.

Secondo quanto evidenziato dai militari, il rispetto delle normative sul commercio ambulante rappresenta un elemento essenziale per garantire condizioni eque tra gli operatori e per salvaguardare la salute pubblica, soprattutto quando si tratta di prodotti alimentari destinati al consumo.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 5.802 euro e sono stati sequestrati 56 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli risultati privi delle necessarie certificazioni di tracciabilità e sicurezza.

Le attività di controllo, fanno sapere dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione al periodo delle festività natalizie, per garantire il rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini.

Catania, Carabinieri, abusivismo commerciale, Piazza Montessori, commercio ambulante, Polizia Municipale, sequestro ortofrutta, sanzioni Catania

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.