Addio a Valentino: è morto l’ultimo imperatore della moda italiana

Il mondo della moda piange la scomparsa di Valentino Garavani, icona globale dell’eleganza e creatore del celebre “Rosso Valentino”.

Si è spento all’età di 93 anni Valentino Garavani, l’ultimo grande imperatore della haute couture internazionale. Lo stilista è deceduto lunedì 19 gennaio 2026 nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, come comunicato in una nota ufficiale dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Nato a Voghera nel 1932, Valentino ha saputo trasformare il nome dell’Italia in un sinonimo di bellezza assoluta e raffinatezza senza tempo, vestendo le donne più iconiche del pianeta, dalle dive di Hollywood alle first lady.

La sua carriera, iniziata con gli studi a Parigi e consolidata con l’apertura del suo primo atelier a Roma in via Condotti nel 1959, è stata un’ascesa inarrestabile verso l’Olimpo della moda. Fondamentale è stato il sodalizio professionale e di vita con Giancarlo Giammetti, con il quale ha costruito un impero che ha ridefinito i canoni del glamour. “Si è spento nella serenità della sua residenza romana”, riferisce la nota della Fondazione, segnando la fine di un’era per il Made in Italy.

La camera ardente sarà allestita presso lo spazio PM23 in Piazza Mignanelli a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, per permettere al pubblico di omaggiare il maestro. I funerali si terranno invece venerdì 23 gennaio alle ore 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Con lui scompare non solo un designer, ma un artista della forma che ha reso il rosso una firma cromatica riconosciuta in ogni angolo del globo.