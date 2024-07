PEF, passo significativo verso una gestione più efficiente e sostenibile

L’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per la gestione dei rifiuti rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e sostenibile dei servizi comunali. Recentemente, la proroga per l’approvazione dei PEF TARI al 20 luglio 2024 ha offerto ai Comuni un periodo aggiuntivo per approfondire studi e consultazioni, assicurando che le tariffe dei rifiuti siano equanime e rispecchino i reali costi del servizio.

Orazio Grasso capogruppo Mpa al consiglio comunale di Catania, ha espresso “piena soddisfazione” per questa proroga, considerandola un tassello fondamentale per una corretta gestione dei rifiuti. Questa proroga è stata accolta con favore poiché permette ai Comuni di adeguarsi alle ultime normative e agli obiettivi di sostenibilità ambientale, garantendo al contempo la sostenibilità finanziaria dei servizi.

Il PEF TARI è un documento cruciale per i Comuni, poiché determina le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Senza la sua approvazione, i Comuni non possono stabilire le tariffe per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. La nuova data del 20 luglio offre un margine di tempo fondamentale per la revisione e l’approvazione dei PEF, consentendo ai Comuni di condurre analisi dettagliate e consultazioni con i cittadini e le parti interessate.

La senatrice della Lega, Elena Murelli, relatrice del Decreto Legge Coesione, ha sottolineato l’importanza di queste misure per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per il supporto allo sviluppo del Paese. Le modifiche normative rappresentano un passo significativo verso una gestione più efficiente e sostenibile dei servizi comunali, in linea con le deliberazioni della Corte dei Conti e le esigenze dei cittadini.

L’approvazione dei PEF e la proroga dei termini sono elementi chiave per una gestione dei rifiuti che sia non solo efficiente ma anche equa e sostenibile, riflettendo un impegno condiviso tra i vari livelli di governo e la comunità per migliorare la qualità della vita urbana e la tutela dell’ambiente.