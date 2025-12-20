Catania, controlli rafforzati della Polizia di Stato per le festività

Pattugliamenti su strade e piazze, presidi nei luoghi di aggregazione, controlli nei negozi e sulle principali infrastrutture: la Polizia di Stato intensifica i servizi per garantire sicurezza e ordine pubblico durante le festività.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la Polizia di Stato ha messo in campo un articolato dispositivo di controllo del territorio che si affianca alla quotidiana attività di prevenzione svolta nel capoluogo etneo. Un piano operativo predisposto dalla Questura di Catania per assicurare una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine, a tutela della sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori attesi in città.

I servizi interessano tutto il territorio provinciale e coprono l’intero arco della giornata, con un’attenzione particolare alle aree del centro cittadino maggiormente frequentate in questo periodo, ma anche ai quartieri periferici e alle zone ad alto traffico veicolare. L’obiettivo è prevenire episodi di illegalità e garantire un clima di serenità durante le giornate di festa.

Il monitoraggio costante è assicurato dalle volanti e motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dalle pattuglie dei Commissariati distaccati, della Squadra Mobile e della Digos. In stretto coordinamento tra loro, i reparti hanno dato vita a una rete capillare di controlli, con servizi antirapina potenziati soprattutto nelle ore serali e nei momenti di maggiore afflusso nei negozi del centro.

Nel centro storico operano anche pattuglie appiedate e in bicicletta, particolarmente efficaci tra la folla di cittadini e turisti. A queste si aggiunge la Polizia a Cavallo, impegnata non solo nelle vie centrali ma anche nei parchi e nelle aree verdi della città.

Al dispositivo concorrono, anche quest’anno, due operatori della Polizia nazionale spagnola, assegnati su richiesta del Questore dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Gli agenti opereranno fino al termine delle festività a fianco delle pattuglie catanesi, offrendo supporto ai numerosi turisti stranieri presenti in città.

Accanto al pattugliamento dinamico, sono stati attivati posti di controllo nelle zone ritenute strategiche, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale. Parallelamente, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha intensificato i controlli amministrativi su attività commerciali ed esercizi pubblici, verificando il rispetto delle norme di sicurezza, delle prescrizioni di pubblica sicurezza e della normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta alta anche l’attenzione sul fronte della prevenzione dei rischi legati ai fuochi d’artificio illegali. Il Nucleo Artificieri è impegnato da settimane in attività di sensibilizzazione, anche nelle scuole, affiancate da un’azione repressiva che ha già portato a numerosi sequestri di materiale pirotecnico pericoloso.

Analoghi moduli operativi sono stati attivati nelle città di Acireale, Adrano e Caltagirone, sedi dei Commissariati distaccati, mentre i servizi di ordine pubblico, disciplinati da specifiche ordinanze del Questore, vedono il contributo del X Reparto Mobile di Catania e della Polizia Scientifica.

Particolare attenzione è rivolta anche alla sicurezza stradale, con un potenziamento dei controlli della Polizia Stradale lungo le principali arterie urbane e autostradali. Le attività, svolte anche con il supporto dei medici dell’Ufficio Sanitario della Questura, mirano a prevenire e contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.

Fondamentale il contributo della Polizia di Frontiera nei presidi del porto e dell’aeroporto, chiamati a gestire un intenso traffico aereo tipico del periodo natalizio, così come quello del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale, impegnato nel monitoraggio della rete per contrastare truffe e raggiri online legati agli acquisti e alle prenotazioni di viaggi.

Rafforzata infine la presenza della Polizia Ferroviaria lungo l’intera linea ferroviaria, nei principali snodi e nelle stazioni, a partire dalla Stazione Centrale di Catania. I controlli interessano anche i treni regionali, con servizi mirati su specifici convogli e fasce orarie, lungo le direttrici per Messina, Palermo e l’hinterland etneo, per garantire la sicurezza dei tanti viaggiatori in transito.