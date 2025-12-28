Auto di lusso rubate ritrovate a Catania dai carabinieri

Individuate dall’alto e recuperate cinque vetture di grossa cilindrata rubate: erano nascoste in un’area isolata della città, pronte per il mercato illecito.

Un’operazione rapida e coordinata ha consentito ai Carabinieri del Comando provinciale di Catania di recuperare cinque autovetture di grossa cilindrata, tutte risultate provento di furto. I mezzi erano stati occultati tra la vegetazione in una zona isolata del territorio cittadino, verosimilmente in attesa di essere trasferiti all’estero.

L’intervento è scattato nel primo pomeriggio del 25 dicembre, durante i servizi di controllo del territorio. A individuare la presenza anomala delle auto è stato il Nucleo Elicotteri, che dall’alto ha notato alcune vetture di alta gamma ferme lungo una stradina di campagna alle spalle del cimitero di Catania, in un’area difficilmente accessibile e lontana da occhi indiscreti.

Le autovetture, in apparente buono stato di conservazione, erano state accuratamente nascoste all’interno di un fondo pubblico. Una volta localizzato il sito, l’equipaggio dell’elicottero ha mantenuto l’area costantemente sotto osservazione, fornendo indicazioni in tempo reale ai militari del Nucleo Radiomobile, intervenuti via terra.

Grazie al coordinamento tra controllo aereo e intervento sul terreno, i carabinieri hanno raggiunto rapidamente il punto segnalato, confermando la presenza delle vetture e mettendo in sicurezza l’area. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che tutti i veicoli erano stati rubati nei giorni precedenti in diverse zone del centro cittadino e della fascia costiera.

Le modalità di occultamento, la scelta del luogo e la tipologia delle auto fanno ritenere che i mezzi fossero stati temporaneamente stoccati secondo un modus operandi riconducibile a gruppi criminali specializzati nel traffico illecito di veicoli, spesso destinati a mercati oltreconfine.

Le autovetture recuperate sono state restituite ai legittimi proprietari, ad eccezione di una Jaguar, il cui intestatario non è stato al momento rintracciato e che è stata affidata a una ditta specializzata per la custodia.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.