atania, rissa tra parenti in supermercato

Intervento della Polizia di Stato in un supermercato di Catania: una lite familiare degenera in aggressione fisica, con un arresto e due persone denunciate.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti all’interno di un supermercato di Catania per sedare una rissa tra parenti scoppiata per motivi futili e degenerata in un’aggressione fisica.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della squadra Volanti della Questura di Catania, la lite sarebbe nata tra gli scaffali dell’esercizio commerciale quando una coppia, 32 anni lui e 28 lei, si è imbattuta nell’ex cognata. Quest’ultima avrebbe rivolto frasi ingiuriose e irrispettose nei confronti dei due.

Dalle parole si sarebbe rapidamente passati ai fatti: la coppia avrebbe aggredito la donna, spintonandola, afferrandola per i capelli e colpendola con alcuni schiaffi. A seguito dell’aggressione, la donna è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Una volta dimessa, la vittima ha formalizzato querela nei confronti dei due aggressori che sono stati denunciati per lesioni personali in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Durante l’intervento delle forze dell’ordine, il 32enne, in evidente stato di agitazione, si è scagliato contro uno dei poliziotti che lo aveva invitato a raccontare la propria versione dei fatti. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Successivamente è giunto sul posto anche il padre della donna di 28 anni, che ha iniziato a inveire e deridere i poliziotti davanti ai presenti. Anche per lui è scattata la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

Il Sostituto procuratore di turno ha disposto che il 32enne arrestato fosse rimesso in libertà in attesa della convalida per direttissima.

Catania, rissa supermercato, Polizia di Stato, Questura di Catania, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.