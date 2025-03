STMicroelectronics, i sindacati chiedono un tavolo nazionale al Mimit

Le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic e UglM hanno inviato una lettera ai ministri delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, a seguito della convocazione di un incontro per il 28 marzo presso il Comune di Catania sulla vicenda STMicroelectronics.

Nella lettera, i sindacati ricordano le “ripetute richieste di convocazione del tavolo nazionale al Mimit” per discutere della situazione e delle prospettive industriali di STMicroelectronics, gruppo che conta oltre 13.000 dipendenti e diversi stabilimenti sul territorio nazionale. I rappresentanti sindacali sottolineano inoltre che “l’incontro in sede locale, di cui abbiamo appreso dalla stampa, sarebbe proprio per il giorno 28 marzo, in concomitanza con lo sciopero nazionale di categoria per il rinnovo del CCNL”.

Per questo motivo, le organizzazioni sindacali tornano a chiedere “la convocazione di un tavolo presso il Mimit, al fine di garantire la presenza del gruppo nella sua interezza, come già richiesto in precedenza”. I sindacati ribadiscono che “un incontro limitato alla sola situazione di Catania sarebbe insufficiente per affrontare adeguatamente le problematiche legate al piano industriale di STMicroelectronics, che potrebbe avere ripercussioni su tutti gli stabilimenti produttivi del gruppo”.