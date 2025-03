Smantellato un complesso sistema fraudolento ai danni di un noto istituto bancario

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, disponendo il sequestro preventivo diretto e per equivalente di somme e beni, per un valore di 1.421.000,00 euro, nei confronti di 15 soggetti indagati a vario titolo. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Acireale, hanno evidenziato un presunto sistema fraudolento ai danni di un istituto bancario attivo su scala nazionale, con circa 170 finanziamenti “al consumo” erogati in soli nove mesi da un’unica filiale a favore di nuovi clienti.

Secondo le ipotesi di reato, tre persone reclutavano individui in difficoltà economiche, convincendoli ad aprire conti correnti per ottenere prestiti senza garanzie; dieci fittizi datori di lavoro fornivano documenti falsi come buste paga e modelli di certificazione unica, supportati da bonifici con causali mendaci per simulare rapporti di lavoro inesistenti; due soggetti, il direttore e un dipendente della filiale, si occupavano di autorizzare e gestire le richieste di finanziamento inferiori a 30.000 euro, eludendo i controlli della Direzione Centrale. Le somme erogate, una volta accreditate, venivano in parte ritirate e divise tra i diversi partecipanti alla frode.

Il GIP, accogliendo la richiesta della Procura, ha ritenuto sussistenti le ipotesi di truffa, associazione per delinquere e autoriciclaggio (quest’ultimo aggravato dall’aver commesso il fatto nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria) e ha ordinato il sequestro preventivo delle somme illecitamente conseguite, oltre alla confisca di beni in via sussidiaria. L’operazione si inserisce nel quadro delle azioni della Guardia di Finanza volte a proteggere l’integrità del sistema finanziario e a salvaguardare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni bancarie.