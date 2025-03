Sicilia, in arrivo la “manovra delle emergenze”: 43 milioni per rilanciare la legge regionale sulla povertà

La Regione Siciliana si appresta a varare la cosiddetta “manovra delle emergenze” primaverile, con uno stanziamento complessivo di almeno 43 milioni di euro. Una parte di questi fondi – almeno 10 milioni – dovrebbe essere destinata al rinnovo della legge regionale sulla povertà (legge n.16 del 13 luglio 2021). Attualmente, la norma ha finanziato soprattutto emergenza alimentare e alloggi per gli indigenti, ma non ha ancora attivato gli interventi sulla socialità.

In un’intervista rilasciata al quotidiano “La Sicilia” (oggi in edicola), Emiliano Abramo – presidente della Comunità di Sant’Egidio in Sicilia e ispiratore della norma – ha evidenziato la necessità di investire maggiormente sui giovani e sulla socialità, superata la fase più critica del Covid. Abramo ha spiegato di aver incontrato il presidente della Regione, Renato Schifani, il quale avrebbe espresso la volontà di reperire ulteriori risorse, consapevole dell’importanza della legge.

La legge, pur essendo applicata in modo parziale, ha già prodotto risultati significativi grazie alle collaborazioni con organizzazioni di comprovata esperienza decennale. Tra queste, la Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, il Centro Padre Nostro di Brancaccio, il Banco Alimentare, diverse Caritas e la stessa Comunità di Sant’Egidio. Abramo sottolinea come siano state così evitate la “polverizzazione” dei fondi e la dispersione di risorse, privilegiando progetti già strutturati nelle grandi città (Catania, Messina, Palermo) dove la concentrazione di persone in difficoltà è elevata.

Il presidente della Comunità di Sant’Egidio auspica che la Sicilia possa diventare un esempio anche per altre regioni, vista l’unicità di questa legge nel panorama nazionale. Se il governo regionale riuscirà a reperire le risorse e a potenziare la norma – anche garantendo la massima trasparenza nella gestione dei fondi – la Sicilia potrebbe affermarsi come un laboratorio virtuoso di politiche sociali, soprattutto in un contesto in cui gli effetti della guerra e della crisi economica stanno aggravando ulteriormente il rischio povertà.