Operazione della Polizia di Stato: controlli straordinari nei quartieri di Catania

La Polizia di Stato ha condotto un’operazione di controllo straordinario nei quartieri catanesi di Picanello, Barriera, Fasano, Canalicchio e nella zona della Scogliera, tra piazza Tricolore e piazza Mancini Battaglia. L’obiettivo era prevenire fenomeni di illegalità diffusa, come violazioni al Codice della Strada, presenza di persone moleste ai semafori e nelle aree di parcheggio, reati contro il patrimonio e verificare il rispetto delle normative da parte delle attività commerciali.

L’operazione è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina”, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Stradale e della Polizia Locale “Annona”.

Controlli alle attività commerciali

Particolare attenzione è stata rivolta alle attività commerciali. In via Passo Gravina, un autonoleggio con annesso chiosco-bar è stato trovato allacciato abusivamente alla rete elettrica tramite un cavo nascosto in una botola. Il titolare è stato denunciato per furto di energia elettrica e sanzionato per mancanza della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

In via Condorelli, un minimarket è risultato privo della necessaria documentazione per l’esercizio dell’attività, portando alla sanzione del titolare e alla sospensione dell’attività.

Controlli su strada

Durante il pattugliamento, sono state identificate oltre 200 persone e controllati 120 veicoli, con l’elevazione di 56 sanzioni per infrazioni varie, tra cui guida senza casco, parcheggio in divieto di sosta, mancanza di copertura assicurativa e guida senza patente. In piazza Mancini Battaglia, 36 auto parcheggiate in prossimità della pista ciclabile e delle strisce pedonali sono state sanzionate per intralcio e pericolo per ciclisti e pedoni. Le sanzioni complessive ammontano a 30.000 euro.

Contrasto a comportamenti illeciti

Sono stati effettuati controlli mirati per contrastare il fenomeno dei lavavetri molesti e dei parcheggiatori abusivi in via Vincenzo Giuffrida, piazza Europa, via Caronda, via Vagliasindi e nella zona della Scogliera, prevenendo richieste illecite di denaro agli automobilisti.

Monitoraggio di soggetti sottoposti a misure restrittive

A Picanello, sono state controllate 20 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Nell’intera area di competenza del Commissariato, è stato eseguito un monitoraggio delle vittime di atti persecutori e violenza domestica.

Questa vasta operazione testimonia l’impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità sul territorio catanese.