Operazione antimafia ad Adrano: 14 misure cautelari. La Dda: «Sventato un piano di omicidi»

«Il nostro sistema carcerario – dice Francesco Curcio, procuratore della Repubblica di Catania – è indifeso rispetto alle penetrazioni di cellulari. Probabilmente a livello più elevato del nostro, chi ha la responsabilità amministrativa e politica della gestione delle carceri, deve porsi il problema di schermare nel modo più opportuno gli ambienti penitenziari». «Se all’interno del carcere il telefonino non può essere usato perché l’ambiente è schermato, per questo sarebbe inutile averli e il problema sarebbe risolto. La pena deve rieducare, benissimo, ma come li rieduchiamo se continuano a delinquere nel carcere? Io questo mi chiedo». «Tutto questo vanifica le indagini: si lavora per anni, si fanno processi che costano milioni di euro, il sudore dei magistrati e della polizia giudiziaria e poi chi viene condannato continua a fare quello che faceva prima».

Nota: procedimento nella fase delle indagini preliminari. Tutti gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.