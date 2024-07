Operazione Antimafia a Catania, 25 provvedimenti

Si chiama “Operazione Ombra”, termine che potrebbe evocare immagini di thriller cinematografici, è in realtà una realtà molto più grave e concreta nella città di Catania. Dove questa mattina su delega della Procura di Catania, gli agenti della Polizia di Stato con il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile della Questura di Catania, sotto il coordinamento della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania a carico di 25 persone a vario titolo indagati e con differenti profili di responsabilità dei delitti di associazione di tipo mafioso (famiglia Santapaola – Ercolano), estorsioni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi da sparo, usura, nonché lesioni personali aggravate dall’uso di armi da sparo. La misura cautelare compendia gli esiti di un’articolata indagine che ha interessato sia la frangia degli Ercolano he dei Santapaola che storicamente compongono la famiglia catanese di cosa nostra, confermando come le stesse siano espressione di un unicum criminale. Le indagini, documenterebbero il riassetto dei ruoli apicali dell’organizzazione, hanno consentito di individuare i soggetti chiamati a ricoprire i ruoli di vertice, a partire dal nuovo reggente di cosa nostra catanese.

