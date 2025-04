Corsa ai seggi metropolitani: 86 candidati per 18 posti in Consiglio

Ottantasei candidati distribuiti in sei liste si contendono i 18 seggi del Consiglio metropolitano di Catania, le cui elezioni si terranno domenica 27 aprile. Queste elezioni di secondo livello coinvolgeranno 819 tra consiglieri comunali e sindaci dei 58 comuni della provincia etnea, chiamati a scegliere i rappresentanti che affiancheranno il sindaco metropolitano, carica che coincide con quella del sindaco del capoluogo.

Il sistema elettorale adottato per queste elezioni è definito di secondo livello, in quanto non prevede il voto diretto dei cittadini, ma coinvolge gli amministratori locali (sindaci e consiglieri comunali) come elettori. Questo meccanismo è stato introdotto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, nota come “Legge Delrio”, che ha riformato le province italiane trasformandole in enti di secondo livello con organi eletti indirettamente. In Sicilia, la normativa regionale ha recepito tali disposizioni, adattandole alle specificità dell’ordinamento autonomo dell’isola.

Il voto ponderato assegna un peso maggiore ai voti espressi dai rappresentanti dei comuni più popolosi, influenzando significativamente l’esito delle elezioni. Questo significa che i voti provenienti da amministrazioni con un numero maggiore di abitanti avranno un’incidenza più elevata nella determinazione degli eletti.

Il quadro politico vede Fratelli d’Italia presentare una lista completa di 18 candidati, puntando a ottenere quattro o cinque seggi. Forza Italia schiera nove candidati, con l’obiettivo di conquistare almeno quattro seggi. La Lega presenta una lista competitiva, mentre gli autonomisti di Grande Sicilia confidano in almeno due eletti. La Democrazia Cristiana di Piero Lipera punta su candidati di peso per ottenere rappresentanza. Sul fronte opposto, l’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, con la lista “L’alternativa”, mira a conquistare almeno due seggi, nonostante alcune tensioni territoriali.

Queste elezioni rappresentano un momento importante per la definizione degli equilibri politici all’interno della Città Metropolitana di Catania, con implicazioni significative per la governance locale e la rappresentanza dei vari territori.

Fratelli d’Italia: Alfio Barbagallo, consigliere di Zafferana Etnea; Alessandro Campisi, consigliere di Catania; Irene Caserta, consigliera di Maletto; Benedetta D’Amico, consigliera di Sant’Alfio; Ernesto Di Francesco, consigliere di Bronte; Maurizio Di Silvestro, consigliere di Mineo; Carmen Ferraro, consigliera di Linguaglossa; Aldo Grimaldi, consigliere di Caltagirone; Emilio Pappalardo, consigliere di Ragalna; Giusy Russo, consigliera di Trecastagni; Fabio Savasta, consigliere di Mascalucia; Salene Seggio, con sigliera di San Cono; Ignazio Sidoti, consigliere di Santa Maria di Licodia; Santo Trovato, consigliere di San Giovanni La Punta; Maria Randazzo, consigliera di Castel di Iudica; Vincenzo Silvestro, consigliere di Giarre; Miriana Lizio, consigliera di Maletto; Michele Napoli, consigliere di San Michele di Ganzaria.

Forza Italia: Marco Alosi, consigliere comunale, già sindaco di Fiumefreddo di Sicilia; Ninni Anzalone, consigliere comunale di Misterbianco; Roberto Barba gallo, sindaco di Acireale; Angela Branchina, consigliera di Adrano; Ro berta Criscione, consigliera di San Cono; Silvia Di Dio, consigliera di Milo; Melania Miraglia, consigliera di Catania; Antonio Montemagno, consigliere di Caltagirone; Domenica Scalia, consigliera di Milo.

Pd-M5s (L’alternativa): Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale di Catania (M5s); Antonio Bonaccorso, consigliere di Aci Castello (M5s); Greta Bonanno, consigliera di Caltagirone (M5s); Graziano Calanna, già sindaco e oggi consigliere di Bronte (Pd); Marina Consoli, consigliera di Pedara (Pd); Salvatore Centa more, consigliere di Scordia (M5s); Emanuele De Maria, consigliere di San Michele di Ganzaria (M5s); Giuseppa Maria Antonia Giardinelli, con sigliera di Caltagirone (Pd); Samanta Longhitano, consigliera di Bronte (Pd); Melissa Pappalardo, consigliera di Biancavilla (Pd); Mauro Petralia, consigliere di Bronte (Pd); Agatino Scardina, consigliere di Adrano (Pd)

Lega per Salvini premier: Lorenza Affabile, consigliera comunale di Mirabella Imbaccari; Nicola Bertolo, consigliere di San Giovanni La Punta; Luigi Cancelliere, consi gliere di Adrano; Nella Casabella, consigliera di Riposto; Rosaria Coco, consigliera di Zafferana Etnea; Salvo Danubio, consigliere e assessore di Aci Castello; Alfio D’Urso, consigliere di Mascalucia; Sergio Gruttadauria, consigliere di Caltagirone; Maria Silvana Laudani, consigliera di Biancavilla; Rosanna Lauria, consigliera di Paternò; Raffaele Musumeci, consigliere di Giarre; Grazia Ranno, consigliera e assessora di Santa Ma ria di Licodia; Concetta Santo, consigliera di Mazzarrone; Matteo Sapienza, consigliere di Acireale; Manuel Sofia, consigliere di Misterbianco; Orazio Spina, consigliere di Valverde; Ruggero Strano, sindaco di Castel di Iudica; Gaetano Vitale, consigliere e assessore di Motta Sant’Anastasia.

Grande Sicilia Francesco Alparone, consigliere di Caltagirone; Concetta Anzalone, con sigliera e assessora di San Michele di Ganzaria; Alfio Massimo Bonaven tura, consigliere di Giarre; Luigi Giovanni D’Asero, consigliere di Bianca villa; Mariella Di Guardo, consigliera di Riposto; Venero Gabriele Di Mauro, consigliere di Aci Bonaccorsi; Gianluca Falco, consigliere di Tre castagni; Rosaria Guglielmino, consigliera di San Gregorio; Antonio Alan Marinaro, consigliere di Sant’Agata li Battiati; Concetta Riolo, consigliera e assessora ad Aci Sant’Antonio; Maria Rizzo, consigliera di Licodia Eubea; Daniela Rotella, consigliera di Catania; Vincenzo Santonocito, sindaco di San Pietro Clarenza; Venerando Sapuppo, consigliere ad Aci Catena; Maria Spalletta, consigliera a Santa Maria di Licodia; Carmelo Sterrantino, consigliere di Calatabiano; Davide Strano, consigliere di Misterbianco; Patrizia Vinci, consigliera di Belpasso.

Democrazia Cristiana: Giovanni Bulla, consigliere di Adrano; Salvatore Calamucci, consigliere di Bronte; Sonia Datola, consigliera di Adrano; Marco Failla, consigliere di Caltagirone; Simona Agata Fiore, consigliera di San Giovanni La Pun ta; Santo Militello, consigliere di Sant’Agata li Battiati; Maurizio Miren da, consigliere di Catania; Caterina Piemonte, consigliere a Santa Maria di Licodia; Clarissa Santangelo, consigliera di Misterbianco; Angelo Spi na, consigliere di Valverde; Rosaria Verzì, consigliera di Zafferana Etnea.