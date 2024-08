Catania FC: Fideiussione confermata e scuse del Presidente Pelligra

Il Catania FC conferma il versamento della fideiussione richiesta dalla Lega Pro. Il presidente Ross Pelligra ha colto l’occasione per scusarsi con i tifosi, assicurando loro la solidità economica del club e il suo impegno per il calcio catanese. Le preoccupazioni riguardo al versamento della fideiussione erano dovute a ritardi burocratici, non a un disimpegno da parte del Gruppo Pelligra.

Nella sua lettera aperta, Pelligra si rivolge ai tifosi come uno di loro, riconoscendo la loro importanza per il cuore pulsante del club e prendendosi la responsabilità per l’ansia causata. Sottolinea che la documentazione per la fideiussione era stata preparata e inviata settimane fa, con i ritardi attribuiti esclusivamente a lentezze burocratiche.

Pelligra riafferma la disponibilità delle risorse e l’intenzione di investire nel Catania FC per rafforzare la squadra e perseguire gli obiettivi prefissati, ribadendo l’impegno a lungo termine del Gruppo Pelligra verso il club. Inoltre, promette una conferenza stampa all’inizio di settembre per discutere della nuova stagione e rispondere alle domande dei giornalisti, enfatizzando l’importanza del dialogo e della trasparenza.