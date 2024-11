Catania al centro del Capodanno siciliano: 2 milioni di euro dalla Regione per l’evento in piazza

La città di Catania si prepara a diventare il fulcro delle celebrazioni di Capodanno in Sicilia grazie a un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro stanziato dalla Regione. L’evento, che si terrà nella suggestiva cornice di piazza Duomo, sarà un vero e proprio spettacolo di rilevanza nazionale, trasmesso in diretta televisiva su Canale 5 e pensato per promuovere l’immagine della Sicilia a livello internazionale.

La giunta regionale ha spiegato, nella delibera approvata, che il progetto dovrà includere la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale, oltre alla realizzazione di videoclip promozionali che esaltino le bellezze del territorio siciliano. L’assessorato al Turismo ha già avviato le procedure per individuare un media partner, con Mediaset come principale candidato.

“Un maxi spot per la Sicilia” è il commento diffuso negli ambienti istituzionali, che vedono nella serata di Catania un’occasione per rafforzare l’attrattività turistica della regione. La scelta di concentrare un finanziamento così cospicuo nella città etnea, però, ha acceso il dibattito, lasciando Palermo senza fondi regionali per il tradizionale concertone.