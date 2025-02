Catanese arrestato: trovato con oltre 5 chili di cocaina nascosti in auto

È stato trovato con oltre 5 chili di cocaina, minuziosamente nascosta sotto i sedili posteriori della sua auto. Per questo motivo, la Polizia di Stato ha arrestato un 59enne catanese, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato durante un’operazione di controllo condotta dagli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile di Catania, impegnati in attività di contrasto allo spaccio di droga. Insospettiti dal suo atteggiamento, i poliziotti hanno deciso di sottoporlo a verifica. Alla vista degli agenti, il 59enne ha tentato di eludere gli accertamenti, ma è stato prontamente bloccato e perquisito.

I controlli estesi all’autovettura hanno portato alla scoperta di cinque panetti di cocaina, avvolti in carta da imballaggio, nascosti sotto i sedili posteriori. Il peso complessivo della droga sequestrata è di 5,625 chilogrammi. Considerata la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta, l’uomo è stato arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Dopo le formalità di rito, il 59enne è stato trasferito presso il carcere di piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.