Anm Catania interviene su attacchi social ai giudici

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 22 Dicembre 2025 - 05:45

La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano La Sicilia e riaccende i riflettori su un fenomeno sempre più diffuso: l’uso dei social network come spazio di aggressione verbale e delegittimazione della giustizia.

Nel mirino finiscono i magistrati del Tribunale di Catania che hanno composto il collegio giudicante del processo di primo grado scaturito dall’inchiesta “12 Apostoli”, relativa a presunti abusi sessuali ai danni di minori.

Dopo la lettura del dispositivo in aula, le piattaforme social sono state attraversate da una raffica di commenti offensivi, con accuse gravissime e insulti rivolti direttamente ai giudici. Il procedimento, lungo e articolato, si è concluso con una sentenza di condanna nei confronti di quattro imputati, ma si trova ancora al primo grado di giudizio e, come annunciato dalla difesa, sarà impugnato in appello.

A prendere posizione è stata l’Anm di Catania, che ha espresso «massima vicinanza e tutela ai colleghi e alle colleghe coinvolti nella vicenda». In una nota, l’Associazione nazionale magistrati etnea ricostruisce quanto accaduto: «In un delicato e complesso procedimento riguardante abusi sessuali commessi all’interno di una comunità, un collegio giudicante del Tribunale di Catania, dopo una lettura del dispositivo in aula, è stato oggetto di numerosissimi post dal contenuto offensivo e gravemente denigratorio».

Online anche  «la pubblicazione sui social di una video intervista realizzata dal difensore di uno degli imputati», nella quale vengono commentati l’iter processuale e l’esito del giudizio, stigmatizzando «plurime violazioni di legge da parte del Tribunale».

La giunta dell’Associazione richiama tutti gli attori del processo al rispetto delle regole fondamentali: «Chiediamo con forza che tutti gli operatori del diritto rispettino un fondamentale principio: la prova della responsabilità di un imputato va raccolta nel processo, nel rispetto delle regole processuali, con i tre gradi di giudizio». E avverte: «Ogni qualvolta uno degli attori del processo, giudice, avvocato o pubblico ministero che sia, viene indebitamente e distonicamente esposto alle offese e al pubblico ludibrio sui social network, viene screditata l’immagine di tutto il mondo della giustizia».

L’Anm annuncia infine che manterrà alta l’attenzione su episodi analoghi: «Auspichiamo che questi episodi non si verifichino più e vigileremo affinché non vi siano, in questo come in altri casi, comportamenti analoghi, certi della collaborazione e del rispetto istituzionale di tutte le parti processuali».

Un intervento che riporta al centro il tema del confine tra diritto di critica e delegittimazione, e il rischio concreto che il confronto giudiziario venga spostato dalle aule dei tribunali alle piazze virtuali, dove il giudizio è immediato e spesso privo di garanzie.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Fine settimana di presidio nel cuore del centro storico per garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

Redazione 21 Dicembre 2025 - 14:29

Furto in auto e fuga, 46enne arrestata a Catania

Redazione 21 Dicembre 2025 - 09:32

Catania, sequestro record di merce contraffatta: oltre 2 milioni di capi

Redazione 21 Dicembre 2025 - 05:05

Catania, operazione Alto impatto: arresti, droga e cannabis shop

Redazione 20 Dicembre 2025 - 13:25

Ambulanti abusivi in piazza Montessori, scattano sanzioni e sequestri

Redazione 20 Dicembre 2025 - 10:22

Operazione antidroga Polizia di Stato, arresti e sequestri in Italia

Redazione 20 Dicembre 2025 - 08:45

Ultimissime

Anm Catania interviene su attacchi social ai giudici

Redazione 22 Dicembre 2025 - 05:45

Fine settimana di presidio nel cuore del centro storico per garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

Redazione 21 Dicembre 2025 - 14:29

Furto in auto e fuga, 46enne arrestata a Catania

Redazione 21 Dicembre 2025 - 09:32

Finanziaria siciliana, via libera nella notte tra tensioni e fratture politiche

L.P 21 Dicembre 2025 - 08:19

Catania, sequestro record di merce contraffatta: oltre 2 milioni di capi

Redazione 21 Dicembre 2025 - 05:05