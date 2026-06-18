Etna Tricolore, Arianna Meloni apre il raduno FdI a Zafferana

Dal 26 al 28 giugno a Zafferana Etnea la convention di FdI Sicilia

Zafferana Etnea diventa per tre giorni il centro della politica siciliana di centrodestra. Dal 26 al 28 giugno, l’Airone Wellness Hotel ospiterà ‘Etna Tricolore’, la conferenza programmatica promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia. Tre giornate di dibattiti e approfondimenti sui principali temi che riguardano il presente e il futuro della Sicilia, con l’obiettivo di costruire una piattaforma di proposte concrete in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Arianna Meloni apre i lavori venerdì 26 giugno

Ad alzare il sipario sulla manifestazione sarà Arianna Meloni, capo della segreteria politica nazionale di Fratelli d’Italia. Con lei, nella sessione inaugurale di venerdì 26 giugno, interverranno l’on. Luca Sbardella, commissario regionale di FdI Sicilia, Enrico Trantino, sindaco della Città Metropolitana di Catania, Alberto Cardillo, coordinatore provinciale del partito, e Luca Sangiorgio, presidente di FdI Catania città.

Panel su economia, fisco, famiglia e riforma degli enti locali

Il programma prevede una serie di panel tematici che si alterneranno nelle tre giornate. Al centro del confronto ci saranno lo sviluppo economico, le politiche fiscali, la riforma degli enti locali, le politiche per le famiglie e la casa. L’intento dichiarato degli organizzatori è trasformare le esperienze maturate sul territorio in proposte concrete, valorizzando il contributo di chi ha già governato comuni e istituzioni locali. I lavori si svolgeranno in un formato che prevede momenti di discussione collettiva alternati ad approfondimenti tematici, pensati per favorire il dialogo tra i diversi livelli istituzionali rappresentati, da quello comunale a quello europeo.

Ministri, parlamentari e sindaci sul palco

La manifestazione vedrà alternarsi sul palco ministri, assessori regionali, parlamentari europei, nazionali e regionali, sindaci e amministratori locali. Una platea di esponenti istituzionali chiamati a mettere a disposizione la propria esperienza per contribuire alla definizione delle priorità programmatiche del partito sulle grandi questioni che interessano i siciliani. La scelta di Zafferana Etnea, comune alle pendici dell’Etna in provincia di Catania, non è casuale: il territorio etneo rappresenta uno dei bacini elettorali più significativi per FdI nell’intera isola.

L’obiettivo: rafforzare il legame con i territori

Al di là dei contenuti politici, ‘Etna Tricolore’ si configura come un momento di confronto aperto tra il partito e i suoi territori di riferimento. L’appuntamento punta a rafforzare le reti locali di FdI in Sicilia e a definire una linea condivisa in vista delle prossime scadenze elettorali, consolidando il radicamento del movimento nell’Isola. La formula della conferenza programmatica, che mette insieme classe dirigente nazionale e realtà locali, si inserisce in una strategia più ampia del partito volta a costruire un’agenda politica territoriale fondata sull’ascolto e sulla partecipazione diretta degli amministratori.