Nigiotti al Verdura con il tour “Maledetti Innamorati”

Il 19 giugno al Verdura

Enrico Nigiotti arriva a Palermo con il suo “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 giugno al Teatro di Verdura, lo storico palcoscenico all’aperto della città. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone, nei punti vendita autorizzati e al botteghino del teatro.

L’evento è organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli, due realtà che da anni gestiscono la programmazione di concerti di rilievo nazionale in Sicilia.

Un tour tra scenari suggestivi

Con questo tour estivo, il cantautore livornese sta attraversando l’Italia toccando luoghi di grande fascino. Una scelta precisa, non casuale: ambientazioni capaci di valorizzare il carattere autentico e diretto della sua musica. I concerti di Nigiotti sono da sempre costruiti attorno all’intensità dell’esperienza live, con la musica al centro e un rapporto immediato con il pubblico.

Lo spettacolo alterna i brani del nuovo album ai successi che hanno segnato la sua carriera, costruendo ogni sera un percorso attraverso le tappe più significative del suo percorso artistico.

Il nuovo album e il singolo con Mara Sattei

Il tour prende il nome dall’ultimo disco, “Maledetti Innamorati”, pubblicato il 13 marzo 2026 da Columbia Records / Sony Music Italy. L’album raccoglie 11 canzoni ed è nato da brani scritti nell’arco degli ultimi due anni, un periodo di trasformazione personale e artistica per Nigiotti. Anticipa il disco il singolo “Ogni volta che non so volare”, portato al Festival di Sanremo 2026.

Il 29 maggio è uscito invece “sabato sera”, brano scritto e interpretato insieme a Mara Sattei: una collaborazione inedita tra due artisti con stili diversi ma complementari. Il pezzo racconta la parte più vulnerabile delle notti estive, lontano dai cliché del singolo stagionale.

Chi è Enrico Nigiotti

Classe 1987, Enrico Nigiotti è uno dei cantautori più apprezzati della sua generazione. Livornese, ha esordito nel 2010 con l’album omonimo, poi si è fatto conoscere al grande pubblico con il debutto a Sanremo 2015 tra le Nuove Proposte e con la partecipazione a X Factor nel 2017.

Nel corso degli anni ha firmato brani per artisti come Eros Ramazzotti e Laura Pausini, ha scritto e duettato con Gianna Nannini in “Complici”, e ha recitato nel film di Paolo Virzì “La pazza gioia”, di cui ha curato anche parte della colonna sonora. I suoi ultimi singoli sanremesi, “Nonno Hollywood” e “Baciami adesso”, sono entrambi certificati oro.

In autunno il primo palazzetto, a Livorno

Il tour estivo non è l’unico appuntamento in programma. Il 21 novembre 2026, Nigiotti terrà il suo primo concerto in un palazzetto. L’evento si chiama “A casa” e si svolgerà al Modigliani Forum di Livorno, la sua città. Una data pensata per celebrare il legame con le radici e con il pubblico che lo segue da anni, con un forte valore simbolico oltre che musicale.