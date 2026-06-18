Università di Catania, al via i bandi 2026/2027: posti e scadenze

L’Università di Catania ha avviato le ammissioni a numero programmato per il 2026/2027: corsi, posti disponibili, scadenze e modalità di selezione.

È tempo di scelte per migliaia di future matricole. L’Università di Catania ha aperto le procedure di ammissione a numero programmato locale per numerosi corsi di laurea dell’anno accademico 2026/2027, che si affiancano a quelli ad accesso libero e a numero programmato nazionale (Architettura e Ingegneria edile). Tra posti disponibili, test e scadenze diverse da corso a corso, ecco la mappa per non sbagliare. Il riferimento ufficiale resta sempre il portale www.unict.it, dove sono pubblicati tutti i bandi aggiornati.

Area biologica e farmaceutica: si entra col voto di maturità

Un primo gruppo di corsi condivide la stessa finestra per le domande: dal 15 giugno al 4 settembre 2026. Qui la selezione avviene senza prova d’ammissione, sulla base del solo voto di diploma. I posti: Biotecnologie 200 (195 comunitari, 5 extracomunitari), Scienze biologiche 250, Scienze farmaceutiche applicate 150, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Ctf) 100 e Farmacia 180. Un criterio diretto, che premia il percorso scolastico.

Scienze motorie: 360 posti tra Catania e Ragusa, con prova

Regole a parte per Scienze motorie (dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche): 360 posti in tutto, divisi equamente tra la sede di Catania (180) e quella di Ragusa (180). La finestra per le domande è più stretta, dal 15 giugno al 24 luglio 2026, e qui è prevista una prova di ammissione fissata per il 4 settembre 2026.

Educazione e Psicologia: si passa dal Tolc-Su

Chi punta all’ambito educativo o psicologico deve superare il Tolc-Su, il test online promosso dal Cisia. I corsi coinvolti sono Scienze dell’educazione e della formazione e Scienze e tecniche psicologiche, entrambi con 250 posti. Due le sessioni, una a luglio e una a settembre, con domande da presentare rispettivamente entro il 9 luglio e il 2 settembre 2026.

Area economica: Tolc-E e tre scadenze

Accesso programmato anche per i due corsi triennali di area economica: Economia (300 posti) ed Economia aziendale (600 posti), tramite il Tolc-E. Il calendario delle selezioni è distribuito tra maggio e settembre 2026, con scadenze per le domande online fissate all’8 giugno, al 25 luglio e al 7 settembre 2026.

Come si presenta la domanda

Qualunque sia il corso, l’iter è lo stesso: domanda online tramite il Portale Studenti Smart_Edu, la piattaforma dell’ateneo, seguita dalla pubblicazione delle graduatorie di merito e dai successivi scorrimenti, con cui vengono chiamati all’immatricolazione gli aventi diritto man mano che si liberano posti. Fondamentale monitorare con regolarità le comunicazioni ufficiali e rispettare le scadenze di ogni fase, per non perdere il posto in graduatoria.