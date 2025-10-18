Catania, torna Magma: 28 cortometraggi da 18 Paesi

Redazione 18 Ottobre 2025 - 11:51

Diciotto Paesi, ventotto cortometraggi e un messaggio di pace: dal 3 all’8 novembre torna “Magma – Mostra di cinema breve”, il festival che da 24 anni fa di Catania e Acireale la capitale del cortometraggio internazionale.

CATANIA – Diciotto Paesi e ventotto opere in concorso per raccontare il mondo attraverso lo sguardo del cinema breve. “Magma – Mostra di cinema breve” festeggia nel 2025 la sua ventiquattresima edizione e torna dal 3 all’8 novembre a Catania e Acireale, confermandosi tra gli appuntamenti più longevi e riconosciuti del panorama cinematografico indipendente.

La rassegna, promossa dall’associazione culturale Scarti, rinnova la sua vocazione internazionale e multietnica, con cortometraggi provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti, Russia, Iran, Austria, Giappone e molte altre nazioni. Per una precisa scelta etica, in segno di protesta contro il genocidio a Gaza, quest’anno non sono stati presi in considerazione film provenienti da Israele. Una decisione, spiegano gli organizzatori, che nasce dalla consapevolezza che il cinema è anche linguaggio di denuncia sociale e strumento di riflessione collettiva.

Le opere selezionate esplorano conflitti, desideri, paure e contraddizioni dell’essere umano contemporaneo. Un universo raccontato attraverso molteplici stili e prospettive, in cui il corto diventa una lente di ingrandimento sul presente. L’immagine simbolo del festival, firmata dall’artista Ramona Iurato, raffigura un occhio che osserva la sala e il mondo, restituendo lo sguardo e la sensibilità dello spettatore.

Il 3 novembre, giornata inaugurale, Magma sarà a Catania con un grande ospite internazionale: Ulrich Seidl, regista austriaco Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. In collaborazione con Documentaria di Noto, Seidl terrà una masterclass all’Accademia di Belle Arti di Catania e presenterà al cinema King il suo film più premiato, “Canicola”.

Il 4 e 5 novembre la manifestazione resterà nel capoluogo etneo con “Insula – Impressioni di Sicilia”, sezione dedicata ai registi isolani, e con “Eksperimenta”, progetto sui film sperimentali realizzato in sinergia con l’ABACT. Dal 6 novembre, il festival si sposterà ad Acireale, nella sua sede storica del Margherita Multisala, per ospitare il Concorso Internazionale di Cortometraggi, cuore pulsante della rassegna, dove saranno assegnati il Premio Lorenzo Vecchio e gli altri riconoscimenti previsti.

Magma è realizzato in collaborazione con il Comune di Acireale e con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission e Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Per il 2025 il festival riceve anche il contributo del Ministero della Cultura (MiC) e della SIAE, nell’ambito del programma nazionale “Per Chi Crea”.

Con la sua formula originale e un linguaggio sempre attuale, Magma continua a essere un punto di riferimento per chi crede che il cinema breve sia una forma d’arte capace di raccontare il mondo in pochi minuti ma con profondità infinita.

