Stanza Chirone Catania, aperta per le vittime della strada

Un luogo pensato per chi resta, dopo un incidente stradale, con un lutto da affrontare o una paura da gestire. È stata inaugurata questa mattina, presso il Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale di Catania, la stanza Chirone, uno spazio protetto destinato a chi è coinvolto, direttamente o indirettamente, in sinistri stradali.

Cos’è il progetto Chirone

Chirone è un programma di formazione e supporto psicologico della Polizia di Stato, rivolto alla gestione delle vittime di incidenti stradali e dei loro familiari. Fornisce agli operatori linee guida per affrontare con empatia il momento della comunicazione di un lutto o l’intervento sul luogo dell’incidente, e punta anche a tutelare gli stessi agenti, spesso esposti a scenari drammatici nello svolgimento del proprio lavoro.

I presenti alla cerimonia

All’inaugurazione hanno preso parte il Questore di Catania, il direttore del Servizio Polizia Stradale, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Catania, il capo di gabinetto della Prefettura, i vertici catanesi dell’Anas e il Cappellano della Polizia di Stato.

Il villaggio della Polizia Stradale per gli studenti

All’evento hanno partecipato anche gli alunni di alcuni istituti scolastici catanesi, accompagnati dai docenti. Nel cortile esterno del Compartimento è stato allestito il “villaggio della Polizia Stradale”, con auto e moto in dotazione alla specialità. Tra le postazioni anche un tappeto didattico interattivo, dove gli studenti hanno indossato occhiali simulatori che riproducono l’alterazione della percezione spaziale e dei tempi di reazione provocata da alcol e stupefacenti alla guida.

La mostra fotografica nei locali del Compartimento

All’interno della sede è stata allestita anche una mostra con i disegni realizzati dagli alunni di alcuni istituti scolastici catanesi, tutti dedicati al tema della sicurezza stradale.