Questura di Catania: varato il piano straordinario di vigilanza per le festività pasquali

Pasqua blindata a Catania, la Polizia schiera il piano sicurezza: controlli a tappeto in città e provincia. Il Questore dispone il rafforzamento della vigilanza per le festività e le gite di Pasquetta, con l’impiego di unità cinofile, squadre a cavallo e presidi strategici per monitorare i flussi turistici e i riti religiosi.

In occasione delle festività pasquali, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo e vigilanza su tutto il territorio catanese. Il piano operativo, predisposto dal Questore di Catania in linea con le strategie del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mira a garantire una fruizione serena degli eventi e dei luoghi di aggregazione, previsti in forte crescita grazie al significativo afflusso di turisti e famiglie. Particolare attenzione è rivolta alle zone della movida e ai siti interessati dalle celebrazioni religiose, dove sono stati disposti presidi fissi e dinamici.

Squadre speciali in campo: dai cinofili alle pattuglie a cavallo

L’apparato di sicurezza vede l’impiego di diverse articolazioni specializzate dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. I poliziotti della squadra cinofili sono impegnati in attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli agenti della squadra a cavallo pattugliano parchi e giardini pubblici, aree verdi particolarmente frequentate in questi giorni. Il monitoraggio della viabilità e delle zone urbane è assicurato dalle volanti e dalle motovolanti, impegnate in posti di controllo distribuiti strategicamente in tutta la città.

Pasquetta e gite fuoriporta: prevenzione contro i reati predatori

Per il lunedì dell’Angelo, la Polizia di Stato ha stilato un programma specifico che coinvolge Squadra Mobile, Digos e Commissariati. L’obiettivo principale è la prevenzione e la repressione dei reati predatori nelle aree più affollate e il contrasto all’illegalità diffusa. Gli agenti effettueranno inoltre verifiche amministrative presso gli esercizi commerciali, agendo come fattore di deterrenza e assicurando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e licenze.

Controlli amministrativi e vigilanza nelle infrastrutture

La Polizia Amministrativa e Sociale della Questura è impegnata in ispezioni mirate a strutture ricettive e locali di intrattenimento, verificando l’osservanza delle prescrizioni di sicurezza a tutela della salute pubblica, specialmente nei luoghi frequentati dai più giovani. Parallelamente, le specialità della Polizia presidiano i nodi nevralgici dei trasporti: la Polfer vigila sull’incremento di viaggiatori in stazione, la Polizia di Frontiera monitora porti e aeroporti, mentre la Stradale garantisce la sicurezza sulle principali arterie extraurbane.

Supporto tecnico e sicurezza stradale

A supporto di tutte le forze in campo opera costantemente la Polizia Scientifica, mentre le pattuglie della Stradale utilizzano le strumentazioni in dotazione per il controllo della velocità e del traffico sulle tratte più trafficate. Questo sforzo corale delle Forze dell’Ordine punta a incarnare lo spirito della missione «esserci sempre», garantendo ai cittadini e ai visitatori la possibilità di trascorrere le festività in piena sicurezza e nel rispetto della legalità.