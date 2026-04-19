Polizia di Stato: operazione anti-ludopatia tra Acireale e Valverde, sequestrati 4 totem illegali

Stretta sul gioco illegale tra Acireale e Valverde, la Polizia scova totem abusivi nascosti in un finto deposito di bevande. Operazione congiunta con il comitato CO.Pre.G.I. per contrastare l’illegalità nel settore delle scommesse e prevenire la ludopatia; elevate sanzioni per 40.000 euro e disposta la chiusura di un bar-tabacchi.

La Polizia di Stato ha coordinato una mirata attività di prevenzione e contrasto al fenomeno del gioco illegale nella provincia etnea. L’intervento, sviluppato dalla Questura di Catania in sinergia con il Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale (CO.Pre.G.I.), mira a garantire il rispetto delle autorizzazioni amministrative e a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata, oltre a tutelare i minori e contrastare la ludopatia.

Il “deposito bevande” trasformato in sala slot

Gli agenti della Squadra Polizia Amministrativa del Commissariato di Acireale hanno effettuato un’ispezione presso un bar-tabacchi di Valverde, portando alla luce un ingegnoso sistema di occultamento. Dietro una porta con l’affissione “Deposito Bevande”, i poliziotti hanno rinvenuto 4 totem elettronici installati senza alcuna autorizzazione. Gli apparecchi, destinati a forme di gioco non rispondenti alle caratteristiche previste dal TULPS, sono stati immediatamente sequestrati.

Sanzioni pecuniarie e chiusura dell’esercizio

L’operazione ha comportato pesanti conseguenze amministrative per il titolare dell’esercizio e per il noleggiatore dei dispositivi:

Sanzione pecuniaria: elevata una multa che prevede il pagamento in misura ridotta di 40.000 euro (10.000 euro per ciascun apparecchio).

elevata una multa che prevede il pagamento in misura ridotta di (10.000 euro per ciascun apparecchio). Sanzione accessoria: disposta la chiusura temporanea del locale per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni, la cui durata esatta sarà determinata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Controlli analoghi sono stati eseguiti anche ad Acireale presso altri esercizi pubblici, dove però non sono state riscontrate irregolarità. L’attività si inserisce nel quadro normativo della legge 102/2009, che affida al CO.Pre.G.I. il coordinamento delle operazioni sul territorio per la tutela del gioco legale e sicuro.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.