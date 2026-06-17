Catania, blitz a ristoranti e allacci abusivi: denunce e sanzioni

Carabinieri di Catania in azione nel quartiere Borgo con NAS, ENEL e 12° Reggimento: sanzioni per igiene, furto di corrente e infrazioni stradali.

Controlli a tappeto nel quartiere Borgo

I Carabinieri della Stazione di Piazza Verga di Catania hanno condotto un’operazione coordinata di controllo nel quartiere Borgo, nell’ambito del piano di intensificazione dei servizi preventivi disposto dal Comando Provinciale di Catania. All’attività hanno partecipato i colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, la Pattuglia Mobile di Zona del Nucleo Operativo di Compagnia e il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania. L’obiettivo: contrastare l’illegalità diffusa su più fronti, dall’igiene alimentare ai furti di energia, fino alle irregolarità stradali.

Ristorante sanzionato per violazioni igienico-alimentari

Le verifiche presso alcune attività di ristorazione hanno portato a riscontri negativi in almeno uno degli esercizi ispezionati. I militari, insieme agli ispettori del NAS, hanno accertato la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo alimentare HACCP e l’inosservanza dei requisiti igienici per la gestione degli alimenti. Il titolare del locale, un 54enne residente a Riposto, è stato sanzionato con una multa complessiva di 2.500 euro.

Allaccio abusivo all’ENEL: danno da oltre 10mila euro

In collaborazione con i tecnici di ENEL, i Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno individuato e denunciato una 54enne catanese, residente in zona Faro, con l’ipotesi di furto aggravato di energia elettrica. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, la donna avrebbe alimentato la propria abitazione attraverso un allaccio abusivo direttamente alla montante ENEL, aggirando il contatore. Il danno stimato per la società erogatrice ammonta a 10.344 euro. I tecnici specializzati hanno rimosso e sequestrato il bypass, ripristinando le condizioni di sicurezza e legalità dell’impianto.

La posizione della persona coinvolta è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Vale, ora e fino a eventuale condanna definitiva, la presunzione di innocenza.

Fuga in scooter e guida senza patente: 25enne denunciato

Durante i controlli alla circolazione stradale, i militari hanno identificato 43 persone e controllato circa 15 veicoli. Sono state contestate 5 violazioni al Codice della Strada, tra cui omessa copertura assicurativa, guida senza patente e mancata revisione periodica, per un totale di 7.078 euro di sanzioni. Due veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

Un episodio a parte ha riguardato un 25enne catanese. Intimato l’alt in Piazza Palestro, il giovane ha ignorato il segnale e si è dato alla fuga a bordo di uno scooter. Fermato dopo un breve inseguimento, è risultato privo di patente di guida, mai conseguita. Poiché la condotta si era già verificata in precedenza nell’arco di due anni, scattava automaticamente la denuncia all’Autorità Giudiziaria sia per la fuga pericolosa sia per la guida reiterata senza patente.