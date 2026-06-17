Blitz della Mobile a San Cristoforo: 48enne ai domiciliari per spaccio

La Squadra Mobile di Catania ha sequestrato crack, cocaina e marijuana in un appartamento di San Cristoforo usato come deposito di droga.

Appartamento usato come deposito di droga nel quartiere San Cristoforo

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno arrestato un 48enne catanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è avvenuto nei giorni scorsi in un appartamento del quartiere San Cristoforo, ritenuto dagli investigatori una base logistica per lo stoccaggio di droga destinata alle piazze di spaccio della zona.

La perquisizione e il ritrovamento

I poliziotti avevano fondato motivo di ritenere che quell’abitazione fosse utilizzata per accumulare e distribuire stupefacenti. Dopo l’accesso ai locali e la perquisizione, la conferma è arrivata quasi subito: sul tavolo della cucina c’era una busta con diversi tipi di droga già porzionata e confezionata in bustine termosaldate.

Nel dettaglio, il materiale sequestrato comprendeva circa 24 grammi di crack, 36 grammi di cocaina e 53 grammi di marijuana, parte in pezzi e parte in polvere. Un quantitativo complessivo superiore ai 110 grammi, suddiviso in dosi pronte per la vendita al dettaglio. La varietà degli stupefacenti rinvenuti e la modalità di confezionamento lasciano supporre, secondo l’ipotesi investigativa, una attività di spaccio rivolta a fasce di consumatori differenti.

Bilancini con tracce di droga: il quadro si completa

Nell’appartamento sono stati trovati anche due bilancini elettronici di precisione, entrambi con residui visibili di sostanze stupefacenti. Strumenti che, secondo gli investigatori, confermano l’utilizzo dell’immobile non solo come deposito ma anche come luogo di preparazione e pesatura delle dosi prima della distribuzione. La presenza di attrezzatura specifica rafforza l’ipotesi che il locale fosse strutturato per supportare in modo continuativo l’attività di spaccio nel quartiere.

Arresti domiciliari nella sua abitazione

Informato il Pubblico Ministero di turno, il 48enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. La sua abitazione si trovava nelle immediate vicinanze dell’appartamento perquisito, circostanza che ha ulteriormente orientato le valutazioni degli inquirenti.

Le indagini della Mobile sul quartiere

L’operazione rientra nell’attività di contrasto allo spaccio condotta dalla Squadra Mobile nel quartiere San Cristoforo, area da tempo monitorata per la presenza di piazze di spaccio attive. Il quartiere, situato nella zona sud del centro storico di Catania, è oggetto di attenzione costante da parte delle forze dell’ordine, impegnate a contrastare il traffico di stupefacenti che alimenta il mercato illegale locale. L’intervento ha consentito di smantellare, secondo l’ipotesi investigativa, un punto di approvvigionamento per i pusher della zona, riducendo la disponibilità di droga destinata alla vendita al dettaglio.

L’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.