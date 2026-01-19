Viaggi a Febbraio 2026: Tra Carnevali Storici, Nuove Aperture e Mete al Caldo
1. La Magia del Carnevale: Da Venezia ad Acireale
L’Italia a febbraio diventa il palcoscenico dei carnevali più belli del mondo. Ecco le date da segnare in agenda:
- Venezia (31 gen – 17 feb): Il tema del 2026 è “Olympus”, un omaggio alla mitologia in onore delle imminenti Olimpiadi Invernali. Da non perdere il Volo dell’Angelo e le parate sull’acqua.
- Viareggio (1 – 21 feb): I giganti di cartapesta tornano a sfilare sui viali a mare con ben sei corsi mascherati.
- Acireale (31 gen – 17 feb): Il “Più Bel Carnevale di Sicilia” incanta con i suoi carri infiorati e le opere in cartapesta che illuminano il centro barocco.
2. Novità Hotel: Lusso e Design nel Cuore d’Italia
Febbraio 2026 segna il debutto di alcune delle strutture più attese dell’anno. A Roma, apre ufficialmente il Corinthia Roma (nell’ex sede della Banca d’Italia), che ospiterà la cucina d’autore di Carlo Cracco. Per chi cerca il benessere alpino, febbraio è il mese ideale per testare i nuovi rifugi di design a Cortina d’Ampezzo, che sta ultimando i preparativi per i Giochi Olimpici.
3. Voli Low Cost: Nuove Rotte da Febbraio
Le compagnie aeree hanno potenziato i collegamenti per i city-break invernali. Tra le novità più interessanti in partenza questo mese:
- Da Milano e Roma: Nuovi collegamenti diretti verso Lisbona, Barcellona e Siviglia con EasyJet e Ryanair, ideali per chi cerca temperature più miti.
- Speciale Sport: Volotea ha attivato voli speciali per Lille (Francia) in occasione del match del Torneo 6 Nazioni di rugby il 22 febbraio.
- Sicilia Connessa: Potenziati i voli da Catania e Palermo verso l’Est Europa (Bratislava e Varsavia), nuove mete di tendenza per chi cerca viaggi low budget.
4. Dove andare al caldo?
Se volete scappare dall’inverno, febbraio 2026 vede l’Egitto come meta regina, grazie all’apertura completa del Grand Egyptian Museum al Cairo. In alternativa, le Maldive e il Messico (Riviera Maya) offrono il clima perfetto con temperature medie di 28°C e mari cristallini.
Conclusione: Che sia per un weekend tra le maschere o una fuga verso il sole dei Caraibi, febbraio 2026 offre opportunità uniche. Preparate la valigia: il mondo vi aspetta.