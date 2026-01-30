Tentato omicidio Biancavilla: marito tenta di strangolare la moglie, arrestato

Terrore in casa a Biancavilla: tenta di strangolare e accoltellare la moglie, arrestato 56enne

L’intervento tempestivo dei Carabinieri evita la tragedia. La vittima è riuscita a barricarsi in una stanza e a chiedere aiuto ai parenti.

Poteva finire in tragedia una lite domestica scoppiata per futili motivi in un’abitazione di un quartiere popolare di Biancavilla. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 56enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato omicidio ai danni della moglie di 54 anni.

L’allarme è scattato grazie a una chiamata al numero unico di emergenza 112 effettuata dai parenti della donna, preoccupati per la sua incolumità. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno trovato la vittima in forte stato di agitazione e con evidenti segni di lesioni.

Secondo la ricostruzione, al culmine di un diverbio, l’uomo avrebbe tentato di strangolare la coniuge e di colpirla con un coltello da cucina. La donna è riuscita fortunatamente a sfuggire alla furia del marito, chiudendosi a chiave in una stanza da dove ha potuto allertare i familiari.

La 54enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biancavilla per le cure del caso. Il marito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza.

Disclaimer: L’indagato è da considerarsi innocente fino a condanna definitiva, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.