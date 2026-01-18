Minacce e soldi estorti, arrestati due parcheggiatori

Minacce e richieste di denaro a due giovani automobilisti: la Polizia di Stato arresta due parcheggiatori abusivi catanesi di 26 e 45 anni.

Non si sono piegati alle insistenti richieste di denaro e hanno deciso di chiedere aiuto alla Polizia di Stato. È così che due giovani di 21 e 25 anni hanno contribuito all’arresto di due parcheggiatori abusivi, rispettivamente di 26 e 45 anni, entrambi catanesi.

I fatti si sono verificati nel piazzale AMTS di piazza Borsellino. Dopo aver trascorso una serata con amici, i due ragazzi stavano raggiungendo la propria auto quando sono stati avvicinati dai due uomini che hanno chiesto, con insistenza, del denaro per la sosta. Il conducente ha spiegato di essere in possesso del regolare ticket e di aver pagato al parcometro autorizzato.

A quel punto, i parcheggiatori abusivi hanno reagito con insulti e minacce, arrivando a dire: “dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia”. I due giovani hanno mantenuto la calma, ma la situazione è degenerata quando uno dei due malviventi ha lasciato intendere di essere armato. Spaventati, hanno consegnato 20 euro, consentendo ai due di allontanarsi.

Subito dopo, scongiurato il pericolo, i ragazzi hanno contattato le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto ed evitare che altri automobilisti potessero subire analoghe minacce.

In pochi minuti, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno raggiunto le vittime e raccolto la denuncia. Grazie anche alla collaborazione di una guardia giurata in servizio nella zona, gli agenti sono riusciti a rintracciare e bloccare i due parcheggiatori poco distante.

I due uomini hanno ammesso di aver chiesto il denaro per acquistare sostanza stupefacente, già consumata prima dell’arrivo della Polizia. I giovani li hanno riconosciuti senza esitazioni.

I due parcheggiatori abusivi sono stati arrestati per estorsione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza delle segnalazioni dei cittadini per contrastare episodi di questo tipo. Oltre al numero unico per le emergenze 112, è possibile utilizzare anche l’app YOUPOL, che consente di inviare segnalazioni, foto e video anche in forma anonima.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.