Maltempo, Catania si ferma: scuole chiuse e stop agli eventi

La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta rossa per la Sicilia orientale: chiuse scuole di ogni ordine e grado e attivate misure straordinarie di sicurezza in città.

Scatta l’allerta rossa a Catania per il maltempo. A seguito dell’avviso diramato dalla Protezione civile regionale, il sindaco ha disposto la redazione di un’ordinanza contingibile e urgente che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, 19 gennaio 2026.

Il provvedimento include anche la chiusura degli impianti sportivi comunali, dei musei e delle biblioteche civiche, dei mercati storici e rionali, oltre allo stop a manifestazioni ed eventi all’aperto e a tutte le iniziative che possono essere rinviate.

Nell’ordinanza si raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti, evitando l’uso dell’auto e dei ciclomotori, e di uscire di casa solo per motivi indifferibili, adottando la massima prudenza sia a piedi che con i mezzi di trasporto.

Particolare attenzione viene richiesta in relazione al rischio idraulico e idrogeologico: è fortemente sconsigliato attraversare sottopassi stradali, sostare in prossimità di corsi d’acqua, aree già soggette ad allagamenti, frane o smottamenti, così come evitare scantinati e piani bassi durante le piogge più intense.

Il Comune invita inoltre a non avvicinarsi alle zone costiere e alle aree esposte a mareggiate. Tra le zone particolarmente a rischio figurano il Lungomare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, il tratto da via Acquecasse al lido Bellatrix, viale Kennedy, i villaggi a mare e l’area fino a Vaccarizzo.

Ai cittadini viene raccomandato di tenersi lontani da alberi, cartelloni pubblicitari, ponteggi e strutture precarie, mentre alle imprese edili è richiesto il controllo degli ancoraggi di gru e ponteggi. I titolari di attività con dehors dovranno smontare o mettere in sicurezza strutture temporanee, ombrelloni, gazebo e arredi esterni prima dell’inizio dell’allerta.

L’amministrazione comunale invita infine a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo e gli avvisi ufficiali della Protezione civile, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti qualora l’evoluzione delle condizioni atmosferiche lo rendesse necessario.