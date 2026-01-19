Maltempo a Catania, pioggia di danni: rinviato il Consiglio comunale

Redazione 19 Gennaio 2026 - 14:48

L’amministrazione comunale sospende le attività istituzionali a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo la città e la provincia.

L’imperversare delle condizioni atmosferiche avverse ha spinto l’Amministrazione comunale di Catania a revocare la seduta del Consiglio comunale prevista per domani. Slitta dunque a data da destinarsi la discussione di punti cruciali all’ordine del giorno, tra cui spicca l’importante regolamento per l’accreditamento e la gestione degli asili nido privati. Le criticità meteo non hanno risparmiato nemmeno gli uffici tecnici: la direzione della Ragioneria generale, ospitata all’interno del Palazzo dei Chierici, resterà chiusa al pubblico e ai dipendenti. Tale decisione è stata assunta per tutelare l’incolumità delle persone, considerando anche la fragilità del sito dovuta alla presenza di cantieri e interventi strutturali in corso.

La situazione sul territorio resta complessa a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato il crollo di diversi alberi e il distacco di elementi architettonici in vari edifici. Il bilancio operativo dei Vigili del Fuoco è già pesante: sono 19 i soccorsi completati e altri dieci quelli ancora in fase di esecuzione. Gli interventi più critici nel capoluogo hanno riguardato la messa in sicurezza di alberi pericolanti tra via Celeste, via Salvatore Tomaselli e via Acicastello.

Il disagio si estende anche all’hinterland etneo. Squadre di emergenza sono state mobilitate a Misterbianco, Vizzini, Adrano e Bronte, dove si segnalano numerosi casi di dissesto statico e caduta di calcinacci dalle abitazioni private. Le autorità monitorano costantemente l’evolversi dei fenomeni per prevenire ulteriori pericoli per la cittadinanza.









