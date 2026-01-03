Droga nascosta nello scarico di casa, scatta la denuncia

I Carabinieri scoprono marijuana nascosta nello scarico di casa grazie al cane antidroga.

Un’operazione mirata dei Carabinieri ha portato alla denuncia di un giovane di 19 anni a Biancavilla, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento è scattato al termine di una perquisizione domiciliare condotta dai militari della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Nicolosi.

L’intervento è maturato a seguito di una pregressa attività info-investigativa che aveva fatto emergere il sospetto di un’attività di spaccio, anche su scala non occasionale. I militari si sono quindi presentati presso l’abitazione del giovane, che inizialmente non rispondeva né al citofono né al telefono. Solo dopo diversi minuti, l’accesso è stato consentito dalla madre.

Invitato a consegnare eventuale droga detenuta illegalmente, il 19enne ha consegnato residui di marijuana già sminuzzata, custoditi su un mobile della propria camera da letto. La perquisizione è però proseguita in maniera approfondita in tutti gli ambienti dell’abitazione.

Sempre nella stanza del giovane, i Carabinieri hanno rinvenuto due barattoli in vetro con tracce di stupefacente e una cassaforte contenente 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Determinante si è rivelato l’intervento del cane antidroga, che ha segnalato più punti sospetti all’interno dell’abitazione. In particolare, l’animale ha indirizzato i militari verso un locale adibito a bagno ma privo di sanitari: all’interno del tubo di scarico è stata recuperata una busta con 25 grammi di marijuana.

Il controllo è stato esteso anche all’esterno. Nel pozzetto collegato allo stesso scarico, i Carabinieri hanno rinvenuto altri 25 grammi di marijuana sfusa, probabilmente gettata nel tentativo di disfarsene prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Su un mobiletto è stato inoltre sequestrato un bilancino di precisione.

Nel complesso, tutta la sostanza stupefacente e il denaro rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. L’operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte quotidianamente sul territorio, con particolare attenzione ai contesti urbani e giovanili.

parole chiave: Biancavilla, spaccio droga, marijuana, carabinieri Catania, cane antidroga, cronaca Catania

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.