Controllo a Paternò, tre arresti per droga

Un controllo stradale si trasforma in un’operazione antidroga: sequestrati oltre 260 grammi di marijuana, arrestato un 20enne e due fratelli minorenni.

Un ordinario posto di controllo si è trasformato in un intervento antidroga con tre arresti. È accaduto a Paternò, lungo corso Sicilia, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un’autovettura con a bordo un 20enne residente a Misterbianco, di fatto domiciliato a Motta Sant’Anastasia.

Il giovane era alla guida senza aver mai conseguito la patente. Per questo motivo il veicolo è stato immediatamente sottoposto a sequestro amministrativo. L’atteggiamento particolarmente nervoso del conducente e il forte odore di marijuana proveniente dall’abitacolo hanno però insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Durante la perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto una busta contenente oltre 60 grammi di marijuana, nascosta all’interno del cruscotto. A quel punto, l’attività è stata estesa anche all’abitazione di Motta Sant’Anastasia dove il giovane risultava domiciliato.

Nell’appartamento i militari hanno trovato due fratelli minorenni, entrambi studenti e residenti nello stesso comune. Proprio nella loro cameretta è emerso un vero e proprio deposito di sostanza stupefacente: sequestrati oltre 200 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per la vendita, oltre a denaro contante, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Tutta la sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro e inviati ai laboratori competenti per le analisi. Il 20enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto.

Per quanto riguarda i due minorenni, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto il collocamento in una comunità per minori.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.