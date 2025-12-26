Catania, droga e munizioni a San Giovanni Galermo

Sequestrate 112 dosi di cocaina, marijuana e cartucce calibro 22 durante un controllo antidroga nel quartiere San Giovanni Galermo.

Proseguono i servizi di controllo della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri della città. L’ultima operazione è stata condotta nel quartiere San Giovanni Galermo dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, con il supporto degli agenti della squadra cinofili.

Come già avvenuto nelle scorse settimane, l’attività di controllo è stata svolta anche a piedi, con una perlustrazione capillare delle vie della zona, allo scopo di garantire una presenza costante e un monitoraggio efficace del territorio.

Nel corso dei controlli, in via Eolie, i cani antidroga Maui e Ares hanno segnalato ai loro conduttori la possibile presenza di sostanza stupefacente. L’intuizione si è rivelata fondata: all’interno del vano ascensore di un condominio sono state rinvenute due buste contenenti 112 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 64 grammi, e 39 dosi di marijuana, per un totale di 38 grammi.

Accanto alla droga, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, i poliziotti hanno rinvenuto anche un contenitore in carta con 50 cartucce calibro 22, elemento che ha ulteriormente rafforzato la rilevanza dell’operazione.

Tutto il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria e sarà sottoposto ad analisi da parte della Polizia Scientifica per i necessari approfondimenti investigativi.

