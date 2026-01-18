Catania, neonata di 5 mesi salvata dopo un presunto tentativo di soffocamento

Una bambina di cinque mesi è stata soccorsa dopo un presunto tentativo di soffocamento. La piccola sta bene, mentre la madre è stata accompagnata in ospedale.

Momenti di forte tensione nel quartiere Playa di Catania, dove una donna è accusata di aver tentato di soffocare la figlia di appena cinque mesi all’interno della propria abitazione. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno messo in sicurezza la situazione e prestato immediata assistenza.

Secondo le prime informazioni, la neonata non avrebbe riportato conseguenze ed è risultata in buone condizioni di salute. La madre, invece, è stata accompagnata presso l’Ospedale San Marco per le necessarie valutazioni sanitarie.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, finalizzati a chiarire il contesto familiare e le condizioni psicofisiche della donna al momento dei fatti.

La vicenda ha suscitato profonda preoccupazione nella comunità locale. Gli inquirenti stanno operando con la massima cautela, anche in considerazione della delicatezza del caso e della presenza di una minore.

parole chiave: Catania, neonata salvata, tentato soffocamento, Playa Catania, carabinieri, ospedale San Marco, cronaca nera

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.