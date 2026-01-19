Come pagare meno TARI 2026: requisiti, scadenze e bonus attivi

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 19 Gennaio 2026 - 17:52
TARI - (cataniaoggi.it-facile.it)

TARI - (cataniaoggi.it-facile.it)

Arrivano le nuove agevolazioni per alleggerire il peso della tassa sui rifiuti e delle bollette idriche: ecco chi può richiedere lo sconto immediato.

Il 2026 si apre con una sfida importante per il bilancio delle famiglie italiane: l’adeguamento delle tariffe dei servizi locali. Tuttavia, non ci sono solo cattive notizie. Per contrastare l’aumento del costo della vita, sono stati confermati e potenziati i bonus sociali che permettono di ottenere riduzioni significative sulla TARI e sulla bolletta dell’acqua. La vera novità di quest’anno risiede nella semplificazione delle procedure: per molti cittadini, lo sconto diventerà automatico attraverso l’incrocio dei dati ISEE.

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, molti comuni hanno introdotto premialità specifiche per chi adotta comportamenti virtuosi, come il compostaggio domestico o l’utilizzo delle isole ecologiche informatizzate. È fondamentale verificare le delibere comunali entro la scadenza della prima rata, poiché “ottimizzare il pagamento dei tributi locali è il primo passo per una gestione familiare sostenibile”. Anche sul fronte idrico, il Bonus Idrico integrativo garantisce un quantitativo minimo di acqua gratuita per ogni componente del nucleo familiare in condizioni di disagio economico.

Un punto critico su cui prestare attenzione è l’aggiornamento della propria posizione anagrafica e catastale: spesso si pagano eccedenze sulla TARI solo perché non sono stati dichiarati correttamente i metri quadri o il numero degli occupanti. Rivolgersi a un consulente o al portale dei servizi tributari del proprio Comune può svelare risparmi inaspettati. La trasparenza tariffaria e l’accesso ai sussidi restano gli strumenti principali per proteggere il potere d’acquisto dei cittadini in questa nuova fase economica.

Le agevolazioni sono già attive, ma per alcune componenti “a bando” è necessario presentare domanda telematica entro i termini previsti. Informarsi subito significa evitare di pagare somme non dovute e mettere al sicuro il risparmio domestico.

Sant’Agata 2026, Catania si prepara al suo momento più alto.

Redazione 19 Gennaio 2026 - 15:49

Maltempo a Catania, pioggia di danni: rinviato il Consiglio comunale

Redazione 19 Gennaio 2026 - 14:48
aereo (pexels) - cataniaoggi-2

Viaggi a Febbraio 2026: Tra Carnevali Storici, Nuove Aperture e Mete al Caldo

Redazione 19 Gennaio 2026 - 14:44

Polizia di Stato: arrestati due giovani per furto e resistenza a Catania

Redazione 19 Gennaio 2026 - 14:43

Scuole Chiuse per Maltempo: Guida Pratica per Studenti e Genitori

Redazione 19 Gennaio 2026 - 11:41

Catania Sotto Scacco del Ciclone Harry: Allerta Rossa e Città Blindata

Redazione 19 Gennaio 2026 - 11:38

Ultimissime

TARI - (cataniaoggi.it-facile.it)

Come pagare meno TARI 2026: requisiti, scadenze e bonus attivi

Redazione 19 Gennaio 2026 - 17:52

Riforma ARS Sicilia: Schifani annuncia abolizione voto segreto

Redazione 19 Gennaio 2026 - 16:04

Sant’Agata 2026, Catania si prepara al suo momento più alto.

Redazione 19 Gennaio 2026 - 15:49

Randazzo elezioni 2026: polemica per il mega cartellone sulla SS 120

Redazione 19 Gennaio 2026 - 15:01

Maltempo a Catania, pioggia di danni: rinviato il Consiglio comunale

Redazione 19 Gennaio 2026 - 14:48