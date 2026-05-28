Lavori alla pista dell’aeroporto e viabilità modificata: scatta il senso unico alternato vicino Fontanarossa

Modifiche alla viabilità nei pressi dell’Aeroporto di Fontanarossa per i lavori di prolungamento della pista e l’interramento della linea ferroviaria. Sulla Strada Provinciale 70/I scatta il senso unico alternato con limite di velocità a 20 km/h: la Città Metropolitana invita gli automobilisti a programmare in anticipo gli spostamenti.

Importanti novità per la viabilità nella zona sud di Catania, snodo cruciale per i collegamenti con lo scalo aereo etneo. Per consentire l’esecuzione dei lavori ferroviari connessi al prolungamento della pista dell’Aeroporto di Fontanarossa e all’adeguamento del terzo binario della vicina stazione, è stata disposta una radicale modifica della circolazione stradale.

Senso unico alternato sulla S.p. 70/I

I cantieri interesseranno la S.p. n. 70/I, nel tratto denominato “Dal fiume Simeto alla rotatoria di Bicocca”, situato all’esterno del centro abitato catanese. Con decorrenza immediata e fino a tempo indeterminato, lungo questa arteria sarà istituito il senso unico alternato, una misura che si rende strettamente necessaria per permettere l’attività degli operai e far fronte al restringimento della carreggiata.

I lavori di RFI e i limiti di velocità

Gli interventi in corso, eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., riguardano nel dettaglio il delicato progetto di interramento della linea ferrata per consentire il prolungamento della pista aeroportuale, oltre all’adeguamento tecnologico e infrastrutturale dell’intero tratto ferroviario.

Per garantire la sicurezza di lavoratori e automobilisti, nel segmento stradale interessato dall’ordinanza è stato imposto il divieto di sorpasso e un limite massimo di velocità fissato a soli 20 km/h. Considerato il potenziale impatto sul traffico verso l’aerostazione, la Città Metropolitana di Catania invita tutti gli utenti della strada a tenere conto di queste limitazioni e a programmare per tempo i propri spostamenti per evitare disagi.