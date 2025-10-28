“La Sicilia”, completato l’aumento di capitale da 3 milioni di euro

Completato il versamento di 3 milioni di euro per l’aumento di capitale de La Sicilia Investimenti SpA, società editrice dello storico quotidiano “La Sicilia”. L’operazione, sottoscritta dal socio Sicily Investment Fund Inc, controllato al 100% da Palella Holdings Llc, segna un passo decisivo verso la costruzione di una nuova stagione editoriale all’insegna di innovazione e trasparenza.

«È un momento di svolta e di fiducia per il quotidiano La Sicilia – ha dichiarato Gian Luca Spriano, Chief Financial Officer di Palella Holdings – stiamo costruendo un futuro fondato su innovazione, trasparenza e visione, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il giornale, i suoi lettori e il territorio. Dietro ogni pagina ci sono persone che credono in questo progetto e lavorano con passione ogni giorno».

Il versamento, effettuato secondo il cronoprogramma fissato lo scorso giugno, rappresenta «non un mero passaggio formale, ma la conferma tangibile dell’impegno assunto dal nuovo editore nei confronti del giornale», ha aggiunto Santo Russo, amministratore unico de La Sicilia Investimenti Spa. «Si tratta di un passo fondamentale per la creazione di una realtà editoriale solida, moderna e sostenibile. Con questa iniezione di risorse e una linea editoriale rinnovata, viene garantito il futuro di una testata che custodisce e onora ottant’anni di storia. Un patrimonio che appartiene a tutta la Sicilia».

Per l’editore Salvatore Palella, questa nuova fase è anche un’occasione per «riunificare la Sicilia»: «Non più nove isole nell’isola – ha sottolineato – ma un’unica terra unita dal desiderio di un racconto autentico e libero da condizionamenti. Vogliamo raccontare una Sicilia diversa, capace di valorizzare eccellenze, talenti e buone notizie. Autonomi dai potentati, per costruire un’informazione indipendente e uno spazio aperto agli investimenti e all’innovazione».

Con il completamento dell’aumento di capitale e la nuova governance, La Sicilia si prepara a consolidare il proprio ruolo come voce centrale dell’informazione regionale, guardando al futuro con un progetto editoriale incentrato sulla credibilità, la sostenibilità economica e la libertà di informare.

