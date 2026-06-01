Il Teatro Sangiorgi ospita il Premio delle Eccellenze della Danza 2026: i dettagli dell’evento

Il Teatro Sangiorgi di Catania si prepara a ospitare la nuova edizione del Premio delle Eccellenze della Danza 2026, in programma mercoledì 3 giugno. La manifestazione, considerata tra i maggiori appuntamenti coreutici in Italia, riunirà nel capoluogo etneo grandi interpreti internazionali del calibro di Eleonora Abbagnato.

Il palcoscenico del Teatro Sangiorgi tornerà a essere il fulcro della grande danza con un evento di rilievo internazionale finalizzato a valorizzare il talento, la passione e il percorso professionale delle più importanti firme della coreografia classica e contemporanea. Il Premio delle Eccellenze della Danza 2026, nato dall’intuizione del general manager Vincenzo Macario e del direttore artistico e manager internazionale Antonio Desiderio, si propone come una vera e propria celebrazione per i protagonisti che hanno impresso un segno indelebile nel panorama artistico globale.

Eleonora Abbagnato e i grandi nomi della danza

Il comitato organizzativo ha ufficializzato un parterre di premiati di altissimo profilo istituzionale e artistico. Tra i riconoscimenti più attesi spicca quello assegnato a Eleonora Abbagnato, già étoile dell’Opéra National de Paris e attuale direttrice della Scuola di Danza e del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, figura simbolo della tradizione coreutica italiana nel mondo.

Accanto alla celebre ballerina, saliranno sul palco del teatro catanese altre personalità di spicco della scena contemporanea e classica come Elena D’Amario, Martina Pasinotti, Jorge Barani, Simone Agrò e il coreografo Roberto Zappalà. La serata manterrà inoltre una finestra aperta sul futuro dell’arte tersicorea attraverso il conferimento di una menzione speciale riservata alle giovani promesse Luca Esposito e Miriam Rago.

Una conduzione d’eccezione con la regia di Alessandra Panzavolta

L’appuntamento del 3 giugno sarà impreziosito da una conduzione a più voci che vedrà alternarsi sul palco il celebre soprano Katia Ricciarelli, il direttore della rivista internazionale L’Opera Sabino Lenoci e il presentatore Ernesto Trapanese.

La gestione scenica e la fluidità dello spettacolo saranno assicurate dalla regia di Alessandra Panzavolta, chiamata a coordinare i diversi momenti celebrativi per offrire alla platea catanese un evento di elevato spessore culturale. La manifestazione si conferma così un punto di riferimento stabile nel settore, capace di attrarre l’attenzione della critica nazionale e degli appassionati.