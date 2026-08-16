Controlli Ferragosto Catania: 750 identificati e 7 locali sanzionati

Controlli Ferragosto Catania: le cifre della Questura

I controlli Ferragosto Catania coordinati dalla Questura hanno prodotto risultati significativi: 750 persone identificate, 341 veicoli controllati, 123 contestazioni al Codice della Strada, 7 locali sanzionati. Forte l’afflusso di persone nelle località balneari e di montagna della provincia. Il dispositivo ha coinvolto tutte le articolazioni territoriali della Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale di Catania nei settori Annona e Viabilità.

Sul litorale, dalla Plaia a Capo Mulini

Tra i reparti più impegnati, quello dei poliziotti in servizio sulle moto d’acqua, che hanno pattugliato il litorale catanese dalla Plaia fino a Capo Mulini. Con il supporto dell’Ufficio Sanitario Provinciale, sono stati sottoposti a controllo i conducenti di numerose imbarcazioni per verificare eventuali stati di ebbrezza o l’uso di sostanze stupefacenti. Un 26enne catanese alla guida di una moto d’acqua è stato sanzionato perché risultato positivo alla cannabis: nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente nautica.

Lungo il litorale e nel centro storico hanno operato le volanti e motovolanti della Questura, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e le pattuglie in borghese della Squadra Mobile e della Digos. La Squadra a Cavallo ha vigilato soprattutto nelle aree verdi frequentate da giovani e famiglie, mentre le unità cinofile antidroga e antiesplosivo hanno operato durante i posti di blocco.

Il monitoraggio del traffico veicolare si è avvalso anche dell’elicottero del IV Reparto Volo di Palermo, collegato in tempo reale con la Sala Operativa della Questura.

Infrazioni stradali e positivi ai test antidroga

Le pattuglie della Polizia Stradale hanno effettuato controlli sulle arterie urbane ed extraurbane con etilometro e drug test: due soggetti sono risultati positivi alle sostanze stupefacenti. Tra le 123 contestazioni al Codice della Strada, le più ricorrenti riguardano il mancato uso del casco, la guida senza patente, la mancata revisione, l’assenza di copertura assicurativa e la sosta in aree non autorizzate. Sanzionati anche 7 parcheggiatori abusivi.

Un giovane catanese alla guida di un ciclomotore è stato denunciato per fuga pericolosa. Un 20enne originario di Gela è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Un 24enne catanese è stato segnalato per uso personale di droga.

Per i soggetti denunciati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Locali notturni nel mirino della squadra amministrativa

La notte di Ferragosto ha visto in campo anche la squadra amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, che ha controllato numerose attività commerciali e di intrattenimento. Sette esercizi sono stati sanzionati per aver violato il divieto di somministrazione di alcolici tra le ore 3.00 e le ore 6.00.

I controlli nei commissariati della provincia

Il dispositivo si è esteso all’intero territorio provinciale. Il Commissariato di Acireale ha concentrato l’attività sulle aree marine e le località balneari. I commissariati di Adrano e Caltagirone hanno presidiato le zone di villeggiatura dei rispettivi territori. La Polizia di Frontiera e la Polizia Ferroviaria hanno garantito controlli costanti in un periodo segnato da intenso traffico ferroviario e crocieristico.