Aeroporto di Catania: Delta Air Lines riprende i voli per New York ed estende il servizio all’inverno

Ponte stabile tra Sicilia e Stati Uniti, Delta Air Lines riattiva il volo diretto Catania-New York e annuncia l’estensione invernale. Il collegamento per lo scalo JFK riparte oggi con largo anticipo rispetto all’anno precedente; l’operazione, confermata come unico volo diretto dalla Sicilia Orientale verso il Nord America, garantirà la continuità del servizio per quasi tutto l’anno.

L’aeroporto di Catania rafforza il proprio posizionamento internazionale con il ritorno del collegamento diretto per New York-JFK operato da Delta Air Lines. La rotta, che riparte oggi 14 aprile con oltre un mese di anticipo rispetto alla programmazione del 2025, segna una svolta strategica: il servizio, nato come stagionale estivo, verrà esteso anche ai mesi invernali. Il collegamento sarà attivo quasi tutto l’anno, prevedendo soltanto una breve sospensione tra l’Epifania e la fine di febbraio, per poi riprendere regolarmente già a marzo 2027.

Dettagli del volo e network nordamericano

Il collegamento giornaliero viene effettuato con un aeromobile Boeing 767-300. Oltre a garantire l’accesso diretto alla Grande Mela, la rotta permette ai passeggeri siciliani di sfruttare l’hub Delta di New York-JFK per proseguire il viaggio verso numerose destinazioni in tutto il Nord America attraverso voli in coincidenza. Secondo quanto dichiarato da Matt Long, Managing Director di Delta, l’anticipo e il prolungamento del servizio mirano a creare maggiori opportunità di scoperta culturale e a rafforzare i legami tra le due regioni.

Un traguardo storico per il turismo siciliano

I vertici della SAC, la società di gestione dello scalo etneo, hanno accolto con entusiasmo il potenziamento della rotta. La presidente Anna Quattrone e l’amministratore delegato Nico Torrisi hanno definito il volo un “traguardo storico”, sottolineando come la stabilità del collegamento rappresenti un’opportunità concreta per sostenere la crescita del turismo e favorire gli scambi economici. La decisione di Delta di investire in modo strutturato su Catania testimonia il valore strategico della Sicilia Orientale come porta d’accesso privilegiata per i flussi provenienti dagli Stati Uniti.

Impatto economico e territoriale

L’estensione invernale del volo punta a destagionalizzare i flussi turistici, offrendo un collegamento competitivo e strutturato per chi viaggia per affari o per piacere. Il successo riscontrato nella prima stagione ha spinto la compagnia americana a consolidare quello che ad oggi resta l’unico volo diretto tra la Sicilia e gli USA, confermando l’attrattività internazionale del territorio catanese e la solidità della collaborazione tra il vettore statunitense e l’aeroporto di Fontanarossa.