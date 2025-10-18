Catania, Galvagno: “Con Schifani nessuna frattura, serve unità nel centrodestra”

Redazione 18 Ottobre 2025 - 08:00

Schifani - Galvagno

Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno interviene alla convention di Fratelli d’Italia a Catania e chiarisce i rapporti con il Governatore: “Nessun dissenso, mai lette le sue parole sui giornali”.

CATANIA – “Ho incontrato il presidente Schifani fino a ieri e non mi ha manifestato quel dissenso che ho letto sui giornali. Se lo ha detto, lo ha detto all’orecchio di qualcuno”. Con queste parole il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno ha chiarito pubblicamente i rapporti con il Governatore Renato Schifani, intervenendo alla manifestazione dei Patrioti di Fratelli d’Italia a Palazzo degli Elefanti.

Galvagno ha precisato che “le questioni personali non possono mai prevalere su quelle di buonsenso a livello territoriale”, ribadendo la volontà di lavorare in sintonia con il governo regionale. Il presidente dell’Ars ha inoltre guardato al futuro della coalizione di centrodestra: «Si vedrà con la prossima finanziaria – ha spiegato – auspicando una manovra corposa che risponda concretamente alle esigenze del territorio».

Alla convention ha partecipato anche il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che ha sottolineato il ruolo del partito come motore di coesione politica e amministrativa. «Il buon governo di Giorgia Meloni è contagioso – ha detto – e si diffonde in tutta la Sicilia. Nei territori esiste una rete di amministratori che trasforma in azione quotidiana i grandi valori e le idee che sostengono il nostro governo: stabilità, serietà, responsabilità e coerenza».

Tags: , , , ,

